Hija de Dulce sorprende a los fans de su madre con 5 datos que no conocían de la cantante: “Te extrañamos”

México sigue dolido por el sensible fallecimiento de Dulce. La cantante murió el pasado 25 de diciembre, a los 69 años, tras varios días hospitalizada. En ese entonces, se confirmó que la famosa padecía un cáncer de pulmón.

A dos meses del hecho, su hija, Romina Mircoli, compartió un video en Instagram, a manera de agradecimiento a los fanáticos por todo el amor y apoyo que le han brindado en su duelo.

“Hoy se cumplen 2 meses sin ti mamá. Hice este videíto con mucho cariño para todos los que te extrañamos”, escribió la joven en la descripción de su post.

¿Qué dijo Romina Mircoli, hija de Dulce, a dos meses del fallecimiento de su mamá?

En su clip, la joven decidió sorprender a los fervientes fans de su madre y compartió algunos datos poco conocidos de ella. Esto, como una especie de regalo a todos aquellos que admiran y quieren a la cantante.

Romina Mircoli “Hola ¿cómo están? Les quiero agradecer todos los mensajes de apoyo que he recibido, todo el cariño que me ha llegado en redes sociales. Han sido un cobijo en medio de tanta falta de humanidad”

Y añadió: “Entre todos los mensajes que he recibido, he visto unos muy bonitos donde la gente me pide que comparta más de quién era mi mamá fuera del escenario. Se me ocurrió compartir cinco datos que no sabían de ella”.

¿Qué datos curiosos compartió la hija de Dulce sobre la cantante?

Animal favorito de Dulce: Según Romina, el animal favorito de su madre eran los gatos, principalmente los que eran de color gris.

Según Romina, el animal favorito de su madre eran los gatos, principalmente los que eran de color gris. Bebida favorita de Dulce: La joven detalló que a Dulce le gustaba tomar una cerveza de vez en cuando: “El sabor de la cebada le encantaba a mi mamá. Sentarse a comer con una chelita, era, para mi mamá, un placer absoluto”, indicó.

La joven detalló que a Dulce le gustaba tomar una cerveza de vez en cuando: “El sabor de la cebada le encantaba a mi mamá. Sentarse a comer con una chelita, era, para mi mamá, un placer absoluto”, indicó. Carro favorito de Dulce : A la cantante le encantaban los autos Lincoln Town de color arena.

: A la cantante le encantaban los autos Lincoln Town de color arena. ¿Quiénes eran los cantantes favoritos de Dulce?: De acuerdo con Romina, su madre tenía una gran admiración por Freddy Mercury y Christopher Cross.

De acuerdo con Romina, su madre tenía una gran admiración por Freddy Mercury y Christopher Cross. Actividad que odiaba Dulce: Aunque hacía ejercicio por su salud, a la cantante no le gustaba realizar esta actividad y prefería hacer caminatas, principalmente desde su casa a la Basílica de Guadalupe.

¿Cómo se encuentra la hija de Dulce actualmente?

La joven destacó que estos datos los comparte “desde el fondo de su corazón” y destacó que aún sigue dolida por la muerte de su madre.

“Son momentos muy difíciles para la familia. Son momentos complicados, de muchas emociones, pero creo que hay espacio para un poquito de luz como esta. Se los regalo con el afán de regalarles un poquito más de información de quién era esta persona cuando se bajaba del escenario”, indicó.

Para finalizar, recordó a Dulce como “una lindísima persona”, que “le encantaba dar lo mejor de sí” y a quien se le extrañará por siempre.

