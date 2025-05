¿Hija de Dulce entregó sus cenizas en una bolsa de basura? Esto dice empleado de la funeraria

Desde la muerte de Dulce, suscitada el pasado 25 de diciembre del 2024, su hija, Romina Mircoli, ha sido víctima de fuertes acusaciones. Una de las más recientes fue que envió las cenizas de su madre por paquetería y en una bolsa negra.

En entrevista con el periodista Jorge Carbajal, su prima Liz, hija de Isabel Noeggerath (hermana de Dulce), reveló que el pasado 6 de enero recibió las cenizas de Dulce, a través de una funeraria de Ciudad de México.

Según la joven, los restos de su tía llegaron en una bolsa negra, algo que consideró como una falta de respeto absoluto: “Me dice el señor: ‘Vengo desde Laredo entregando muertitos’. Sentí como si me hubieran mandado por estafeta a mi tía y horrible, y luego que se me acuse de decir que yo le hablé con alguien para decir que era como basura”, declaró entre lágrimas.

La sobrina de la famosa contó que las cenizas están en su casa, donde vive con su madre, ya que, aparentemente, Romina no quería quedárselas y no sabía que hacer con ellas. También indicó que no se ha cumplido la última voluntad de Dulce, la cual era descansar junto a su madre en Brownsville, Texas.

¿Qué dijo Romina Mircoli ante las acusaciones de su prima?

En su momento, Romina Mircoli se dijo muy extrañada por las declaraciones de su prima Liz, pues las cenizas de su madre se enviaron conforme a los protocolos correspondientes.

Romina Mircoli “Yo tengo la documentación, la funeraria hizo la entrega en una funeraria americana y tengo las firmas de que se cumplió todo con conformidad. Si algo estuvo mal, tuvo que reclamar a la funeraria. Pero me queda claro que es con un objetivo. Que se me señale de esto se me hace ridículo, por algo están coludidas con Francisco...”

De igual forma, sostuvo que tanto su tía como su prima eran las encargadas de gestionar todo lo relacionado con la última voluntad de su madre.

“Yo había hablado con Liz y mi tía para que me dijeran cómo iba a estar el tema. Ellas tienen los papeles del cementerio. Mi mamá los compró. Es dueña de eso y puso a Isabel como copropietaria, y no me han querido dar los documentos, todo muy hermético: ‘Que mi tía los tiene’. El plan era, pasando el homenaje, estar juntos y enterrarla con mi abuela, pero tristemente me voy enterando que traen otras intenciones”, puntualizó.

¿Romina Mircoli envió las cenizas de Dulce en una bolsa de basura?

En medio de todo esto, el programa ‘Ventaneando’ compartió el testimonio de un supuesto empleado de la funeraria que se encargó de enviar las cenizas de Dulce.

Según el hombre, todo se hizo de manera correcta y la urna con los restos de la cantante llegó a su destino dentro de una bolsa especial para protegerlas.

“Hay todo un protocolo para poder trasladar las cenizas de un país a otro. Esto se realizó en una transportadora propia de la funeraria. Se llegó hasta la puerta del domicilio. La urna que todos conocemos iba dentro de una bolsa diseñada en un material térmico que protege de forma correcta la urna. Tenemos el acuse de recibido”, relató.

Aunado a esto, se mostraron una serie de mensajes que Romina tuvo con la funeraria, en la que le confirman que la urna llegó en buen estado.

¿Familia de Dulce quiere desprestigiar a Romina Mircoli?

De igual forma, se exhibieron una serie de conversaciones que desmienten a la hermana de Dulce, quien hace poco aseguró que Romina no le permitió despedirse de la cantante y no la invitó al homenaje póstumo en ‘La maraka’.

Dichas capturas evidencian que la joven si invitó a su tía y prima al evento en honor a su mamá. No obstante, ellas se habrían negado diciendo que estaban ocupadas.

Hasta el momento, ni Liz o Isabel se han pronunciado ante todo esto, pero se espera que pronto den algún tipo de comentario.

