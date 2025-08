Maryfer Centeno confronta Francisco Cantú ex de Dulce y queda humillado en vivo: “Lo veo nervioso”

Francisco Cantú, presunto ex de Dulce y de Alicia Villarreal, fue invitado al programa ¡Siéntese quien pueda! para hablar de sus declaraciones sobre la “güerita consentida”. El cantante había revelado anteriormente que tuvo una relación con la intérprete. Sus declaraciones fueron un escándalo, ya que la cantante Alicia Villarreal denunció a su todavía esposo —y ahora expareja— Cruz “N” por violencia doméstica. De inmediato, surgió la duda sobre si Francisco Cantú habría mantenido un romance con ella antes de su separación. Ahora, lo analiza Maryfer Centeno y ¿lo exhibe?

¿Alicia Villarreal fue novia de Francisco Cantú?

Alicia Villarreal aclaró en varios medios que nunca tuvo una relación con Francisco Cantú. Aseguró que lo conocía, pero desmintió cualquier vínculo sentimental y negó haber tenido una cita romántica, como se llegó a especular:

“Se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Francisco Cantú… ni sé por qué dice eso. Jamás he salido con él”, expresó la cantante a Ventaneando. A pesar de la negativa de Alicia, Francisco Cantú sostuvo que sí salieron, según él, cuando ella ya estaba separada de Cruz “N”.

Maryfer Centeno analiza lenguaje corporal de Francisco Cantú en vivo

¿Qué pasó con Francisco Cantú en ¡Siéntese quién pueda!?

En su visita a ¡Siéntese quien pueda!, Francisco Cantú insistió en que, pese a que Alicia Villarreal ha desmentido el supuesto romance, este vínculo sí existió. Sus palabras generaron molestia entre los conductores y provocaron un tenso momento con Maryfer Centeno.

“Quiero que la gente sepa que no la vean como víctima. Fue una relación. Una relación es cuando sales con alguien. No me voy a meter en temas íntimos porque ahí sí ya no sería caballeroso. Yo no traté de colgarme de su fama”, comentó Cantú.

Ante sus palabras, Carolina Sandoval, conductora venezolana del programa, no contuvo su indignación:

“Por respeto a los televidentes voy a quedarme en este estudio. Quiero presentarles al líder más grande de los princesos. Si usted sale con un hombre que le da la gana de contar sus intimidades, busquen a Francisco Cantú. Me da vergüenza que tengas la cara tan dura para hablar de mujeres y te coloques como una lavandera. ¿Tienes algún talento que no sean tus escándalos? Ojalá te conocieran por tus éxitos”.

Al embate de Caronila, Cantú respondió:

“Pienso que la controversia es parte del show. Yo no me metí a este ambiente… ustedes me invitaron”.

Maryfer Centeno confronta a Francisco Cantú en ¡Siéntese quién pueda!”

La tensión creció cuando la grafóloga y analista de lenguaje no verbal Maryfer Centeno lo cuestionó en vivo:

“La postura de Francisco es de protección. Le tengo que decir que no ha sido concreto en ninguna respuesta. Le quiero preguntar: ¿usted fue pareja de Alicia Villarreal? ¿Sí o no?”.

Cantú contestó: “Pareja pública, no”.

Maryfer insistió: “Yo hablo de pareja de decir: fuimos novios”.

Francisco explicó: “No le pregunté que fuera mi novia, pero de que salíamos, salíamos. Como se utiliza en Estados Unidos, pasan otras cosas que te hacen novio de la persona”.

La cantante asegura que se comunicó con Francisco Cantú y desaprueba su comportamiento tras muerte de Dulce

Maryfer no dejó pasar sus gestos y señaló su nerviosismo: “Lo veo nervioso, pasando saliva, saca y mete la lengua”.

Cantú se defendió en otro tono: “Estoy nervioso porque aquí hay muchos panelistas que me han atacado. No sé si alguien aquí se va a parar a gritarme en la cara”.

Al final, los conductores pidieron calma y reiteraron que, aunque no compartían las declaraciones de Francisco Cantú sobre Alicia Villarreal, jamás le faltarían al respeto como él insinuó durante la transmisión.

Sin embargo, el momento ya había encendido las redes sociales. Usuarios de distintas plataformas no dudaron en comentar que Maryfer Centeno logró acorralar al cantante con sus preguntas directas y su análisis del lenguaje corporal.

