Ex de Dulce y Alicia Villareal ahora va por Belinda, con regalo de más de medio millón de pesos

Sigue la polémica a 4 meses del fallecimiento de la cantante Dulce y a un mes de que Alicia Villarreal denunció a su marido, Cruz ‘N’, por violencia intrafamiliar. Al cantante Francisco Cantú lo han involucrado sentimentalmente con estas 2 famosas. Además, también ha cortejado a Belinda. Francisco dejó claro a TVNotas que estaría dispuesto a conquistarla.

“Belinda es muy guapa. Se me hace una muchacha muy talentosa. Yo, encantado de andar con ella. La cortejé a mi modo, pero a ella le daba miedo, porque, según (dicen), tengo cara de mujeriego. No cierro la puerta con Belinda. Me gusta físicamente”.

“Es muy buena onda. Se me hace buena persona. La considero sencilla. Un día que estábamos juntos se metió a una aplicación de ofertas y le compré algo de 25 mil dólares (507 mil pesos) como regalo”.

¿Cuál es el secreto de Francisco Cantú para enamorar a Dulce, Alicia y ahora a Belinda?

Sobre su secreto para enamorar a las mujeres, nos dijo: “Me dicen que soy caballeroso, educado, pero considero que, si tienes una buena posición económica, no debes presumir. Yo no he dicho que soy millonario, he dicho que soy exitoso. Tengo empresas, fábricas, pero eso de millonario lo han dicho los medios”.

“Me casé muy joven, en 2003, y tuve 2 hijas, pero no funcionó. Al final me quedé con la custodia de ellas. Ahora tengo otro hijo con la sobrina del portero Jorge Campos, al cual mantengo. Tengo una buena relación con la mamá”.

Respecto de cómo le gustan las mujeres, comentó: “Mi estilo es andar con las de mi edad o menores. También se me pegan mucho las jovencitas de 21 o 22 años, pero tengo 2 hijas: Una de 22 y la otra de 20. Ellas me dicen: ‘Ay, papá. Dice mi amiga que te le haces muy guapo y que eres su crush’. Yo le digo: ‘Cállate, pero cómo se llama’ (ríe)”.

¿Alicia Villarreal salió con Francisco Cantú?

“Alicia sí salió conmigo. Estuvo en la casa. Planeamos producir la marca de perfume de Caroli y 7 productos más. No entiendo por qué lo niegan. Tengo las pruebas. No sé por qué la gente me tacha de mentiroso”.

Al preguntarle si hubo besos y caricias con ‘la Güera consentida’, aseguró: “Yo tengo la ley Cantú. Si hubo besos y si esa persona no fue oficialmente mi pareja, yo tengo que decir que no, porque las hago ver mal a ellas”.

“De mi parte sí hubo cortejo. Alicia lo sabe. Ella me decía que no dijera nada. Yo no soy de los que esperan1o 2 años. Lo que se dio en su momento hasta ahí llegó. No soy novio de manita sudada”.

Francisco Cantú desmiente relación con Dulce

Respecto a que si tuvo una relación con Dulce (†), señaló: “No anduve con ella. Todo fue preparado por Mitzy. Me dijo que comprara un anillo y que le pidiera matrimonio. Se dio cuenta Romina por el chismoso de Hugo Mejuto. Le dijo que yo era su ex y que tengo sida. Por eso ella, al escuchar esos audios, se expresó así de mí, pero no soy gay. No tengo sida”.

Francisco Cantú revela qué pasó con el anillo de compromiso de Dulce

Al preguntarle dónde quedó el anillo de compromiso que le iba a dar a Dulce, dijo: “La Miss México (Nora Arellano) que se proclamó como mi ex tiene un anillo idéntico. No sé si sea el mismo, pero hay controversias por todos lados. Ella dice que yo se lo regalé, pero el anillo se modificó y pasó de manos”.

“Me costó como 55 mil dólares (1 millón 115 mil pesos). Después tuve una novia y se me hizo fácil modificarlo un poquito y se lo di. Si es para Belinda, supero a Nodal y le doy algo 3 veces más caro”.

Francisco Cantú dice que demandará a Romina Mircoli por daño moral

Por otra parte, Francisco mencionó que no quita el dedo del renglón y que demandará a Romina Mircoli, hija de Dulce, por difamación: “Lo voy a hacer en México y en Estados Unidos. Allá no procede como difamación, porque no me lo dijo directamente a mí, sino como daño moral, porque siempre me preguntan si es cierto que tengo sida”.

El cantante también dejó claro que él no quiere los derechos de la biografía de Dulce, pues Romina ha comentado que supuestamente él la ha extorsionado para que se los otorgue.

“Eso es otra mentira. Yo era la persona más cercana al fallecer Dulce. Me contactaron de las oficinas de Netflix y de Hulu, en Los Ángeles, para preguntarme por los derechos, porque querían realizar un documental. Yo no quiero quedarme con los derechos. Es muy fácil hacer una serie de un famoso y no necesitamos el permiso de Romina para hacerlo”.

“Nosotros tenemos el permiso para hacer lo de Mitzy. La marca Caroli tiene el permiso de comercializar el nombre, la marca, la firma y la imagen de Dulce en Estados Unidos para los cosméticos. Ella le dejó un contrato a Mitzy por 10 años y no a su hija. Eso prueba que tenían problemas entre ellas. En estos días cerramos el contrato con Mitzy, con su sobrina Lizi y con la hermana de Dulce, Isabel”.

“Dulce me lo dijo: ‘Yo quiero mucho a mi hermana y sobrina. No son interesadas’”, finalizó.

