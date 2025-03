Francisco Cantú cree que Alicia Villarreal niega su romance por una poderosa razón

Alicia Villarreal ha sido tema de conversación en las últimas semanas. La famosa no solo está en medio de una batalla legal con su aún esposo, Cruz Martínez, a quien acusa de supuesta violencia intrafamiliar, también se ha mencionado que, en su momento, tuvo un romance con Francisco Cantú, supuesto exnovio de la fallecida cantante Dulce.

Poco después de que se diera a conocer que la artista había demandado al padre de sus hijos por, presuntamente, haberla agredido físicamente durante una fuerte discusión, el propio Cantú declaró cortejó a la famosa, aparentemente, después de que se filtrara una foto de Cruz junto a una mujer misteriosa.

Según el productor y también cantante, la intérprete de ‘Hasta mañana’ le confirmó que ya estaba en proceso de divorcio de su esposo, lo que le dio “luz verde” a seguirla pretendiendo. Si bien reconoció que las cosas no funcionaron entre ellos, sostuvo que sí hubo un interés amoroso de ambas partes. Cantú fue la manzana de la discordia entre Dulce y su hija, Romina Mircoli y en las fechas posteriores a su fallecimiento estuvo en dimes y diretes con ella. Entre otras cuestiones, Mircoli aseguró a TVNotas que Cantú la quiso extorsionar a cambio de información privada.

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre su supuesto romance con Francisco Cantú?

En una reciente entrevista con Pati Chapoy, la exintegrante de Grupo Límite desmintió lo dicho por Francisco Cantú, asegurando que entre ellos no hubo nada más que una amistad, así como una cordial relación laboral, ya que él fue el encargado de abrir algunas de sus presentaciones en el pasado.

“Ni siquiera sé por qué el señor (Francisco Cantú) dice eso. Jamás he salido con él”, sentenció de manera tajante.

Cabe resaltar que, previo a esta declaración, el programa ‘El gordo y la flaca’ se pudo en contacto con el equipo de trabajo de la celebridad, quienes también negaron que existiera un noviazgo entre Alicia y Francisco Cantú.

“Entramos en comunicación con las personas que manejan a Alicia Villarreal y ella misma y nos dice que ella jamás ha tenido ningún tipo de relación con este señor, solamente abriéndole los conciertos en ‘GranDiosas’. Que lo tiene simplemente como un amigo”, comentó la periodista Tanya Cherry.

¿Alicia Villarreal y Francisco Cantú tuvieron un romance?

En respuesta a lo dicho por la regiomontana, Francisco Cantú, productor de GranDiosas donde se presentaba Dulce, insistió en que sí hubo un romance entre ellos y se siente sumamente decepcionado de que ella lo niegue, a pesar de que, en su momento, supuestamente hizo mención de su relación en un pódcast.

Recordemos que, hace algunos meses, la propia Alicia admitió que había tenido una cita con una persona muy cercana a ella. Si bien en ese entonces no mencionó nombres, Cantú aseguró que se trataba de él.

Durante una breve entrevista para ‘Venga la alegría’, Cantú sostuvo que la cantante está tomando esta postura debido a que, aparentemente, Cruz Martínez se habría molestado con ella, por lo que, con el fin de evitar más problemas, optó por negar todo.

Francisco Cantú “Se le salió de las manos porque, al parecer, Cruz Martínez se enojó porque ella salió con alguien en San Diego. Se fue, ida y vuelta con él. Entonces yo creo que eso enojó a Cruz Martínez. Yo no creo que tenga nada de malo que nosotros hayamos estado juntos esos dos días y solos”

Y concluyó diciendo: “Se le salió de las manos el chistecito de haberme mencionado en ese pódcast. Se le vino la avalancha y ahora quieren que todo mundo se calle para que este proceso de ella con su aún esposo no pase a mayores”.

En su momento, la hija de Dulce también negó que hubiera algo más que una amistad entre Cantú y su mamá, como él lo afirmaba y exhibió sus oscuros intereses.

Alicia Villarreal bloqueó a Francisco Cantú tras su supuesta única cita

Por otra parte, la periodista Ana María Alvarado reportó que Alicia Villarreal, presuntamente, bloqueó a Francisco Cantú tras una única cita. Esto, debido a que la cantante se habría sentido sumamente incómoda con él.

De acuerdo con la también presentadora, el productor quiso “impresionarla” al recogerla en un auto de lujo, algo que le disgustó a la famosa, quien, aparentemente, solo habría aceptado la cita por presión social.

“Me dicen que ella no se quería subir con él hasta no conocerlo y las personas con las que iba le dijeron súbete y te seguimos en el coche, que todo el camino le habló de: ‘Yo tengo. Yo soy’, y que llegando al lugar sí convivieron, pero nada más. No pasó nada y ya lo tiene bloqueado”, expresó.

