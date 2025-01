Presunta extorsión a la hija de Dulce: “Quieren ‘canjearme’ información privada”

Tras las polémicas declaraciones que Francisco Cantú ha hecho en contra de Romina Mircoli, hija de Dulce, ella rompe el silencio a través de TVNotas.

Considera que el cantante la está chantajeando. “El señor es un oportunista porque está obsesionado con dar entrevistas. Ha dejado expuesta su intención de ‘canjearme’ información privada por los derechos para hacer una serie de mi mamá. Se basa en los limitados audios que tiene”.

¿Te está extorsionando? “Sí, definitivamente. Lo que está haciendo es la única forma que tiene para darse a notar. Es una manera de extorsionar y acosar. Ya me estoy asesorando con abogados, pero él se escuda en otro país. Vive en California, EU”.

Se dice que Francisco Cantú y Dulce tenían un romance y estuvieron a punto de casarse / YouTube

“Quiere atribuirse la imagen de viudo, pero solo conoció a mamá por un corto tiempo. Ellos coincidieron porque el señor pagaba para estar en los conciertos de GranDiosas. Lo que siempre ha deseado es tener fama y por eso se metió en la vida de mi mamá”.

Romina confirma que Francisco Cantú y Dulce tenían una relación y ellas se pelaron por eso

“Tuvieron una relación por conveniencia. Era un negocio. Él utilizaría la fama de mi mamá y ella obtendría su residencia para trabajar sin problema en EU. Él abusó de su confianza. La manipuló y traicionó. Sigue utilizándola después de muerta”.

“Cuando me di cuenta de quién era, empezaron las discusiones con ella. Al final, logré abrirle los ojos y terminó su relación con él”.

“Mi mamá jamás imaginó la clase de persona que es Francisco. Todo lo que está diciendo actualmente lo confirma. Dice que ella le dejó la instrucción de atacarme cuando ya no estuviera. Es ridículo. Nadie lo conocía hasta que se empezó a trepar sobre el cadáver de mi madre para hacerse famoso”.

Francisco Cantú asegura tener información privada de Dulce y su familia / YouTube

“El tipo también dice que sabe todo de mí porque era confidente de mi mamá. Mencionó como una de las cosas que tenía de información ‘privilegiada’, que Moisés y yo no estamos casados, cosa que no es cierto. Nosotros nos casamos el 24 de febrero de 2023 en Nuevo León. Hay pruebas”.

“Es triste ver todo lo que es capaz de hacer una persona. La supuesta riqueza no otorga el derecho a distorsionar la realidad, ni a utilizar prácticas deshonestas para lograr beneficios personales. Con esa frase te lo digo todo”, finalizó.

¿Qué ha dicho Francisco Cantú, amigo de Dulce, sobre Romina, hija de la cantante?

En algunas entrevistas, Francisco ha hablado sobre la relación de Romina con su mamá, lo que desató mucha polémica al respecto.

“(Dulce) me contó que una vez que fue a Monterrey, cuando estuvo GranDiosas en la Arena Monterrey, que comenzó a forcejear con Romina, que estaban en la escalera y que ella intentó aventarla. Eso es algo serio”.

“Tenían muchas diferencias y sí es normal, pero no a ese grado. Dulce a mí me lo contaba todo y lo estoy sacando porque así me lo pidió”.

Romina Mircoli está en el ojo del huracán por las acusaciones del ex de Dulce / IG: @dulcelacantante / YT: De primera mano

“Con un solo audio les calló la boca a todos los medios. Si no se cumplía su voluntad, me pidió que sacara los audios. Esos audios son pruebas por si Romina se quería escapar”.

“(Romina) le prohibió cualquier cosa que estuviera relacionada conmigo”. Además, aseguró que Dulce firmó un contrato con una línea de cosméticos y que Romina lo debe cumplir: “Tiene la firma para comercializar una paleta de sombras de Dulce en EU”.