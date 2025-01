Hija de Dulce asegura que “solo ella sabe lo que vivió con su madre”, tras polémicos audios

Ha pasado una semana desde que se dieron a conocer unos audios de una conversación que sostuvo Romina Mircoli, hija de Dulce, con Ofelia Cano, en los que, entre otras cosas, tacha a su madre de “hipócrita” y la acusa de haber querido sabotear su matrimonio con Moisés González.

Dichas grabaciones fueron expuestas en ‘De primera mano’ y, de acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Jorge Flores, “el Vidente de las estrellas”, amigo de la cantante, fue quien las mandó a la redacción del programa.

Toda esta situación causó más especulaciones sobre la relación que tenía la artista con su hija. Recordemos que, desde su fallecimiento, algunas personas cercanas a ella han dicho que Romina tenía una pésima relación con su madre. En tanto que otros aseguran que, pese a los altibajos, madre e hija se llevaban muy bien.

Incluso, el esposo de la joven contó en entrevista para TVNotas que Romina siempre apoyó a su madre, principalmente, tras haber sido diagnosticada con cáncer.

Romina Mircoli reacciona a las críticas por la supuesta mala relación que tenía con Dulce

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Romina Mircoli dejó claro que ninguna persona sabrá lo que realmente vivió a lado de su madre, resaltando que fueron unidas, a pesar de los problemas que pudieron tener en su momento.

Romina Mircoli “Ninguna persona externa puede venir a decir quién era yo en la vida de mi mamá. o lo sé yo. Esa es mi seguridad y creo que la prueba de fuego más impresionante que yo he pasado en mi vida, es haber atravesado esa enfermedad tan horrible. Estuve con ella hasta el último momento”

La joven aseguró que los buenos recuerdos con su mamá le dan la fuerza para resistir los “rumores malintencionados” y las críticas en redes sociales.

“Eso me da la fuerza. Sí hay un dolor, pero sí me mantiene parada, con la cabeza en alto. Es abrumador. Es pesado, pero también creo que Dios nos manda las batallas que sabe que vamos a poder con ellas”, indicó.

Hija de Dulce revela el momento más doloroso, tras el deceso de Dulce

Durante la conversación, Romina manifestó que uno de los momentos más dolorosos de su vida ha sido salir del hospital sin su madre.

“Para mí, uno de los momentos más horribles, independientemente de lo horrible que fue toda la experiencia en el hospital, fue salir del hospital sin ella. Esa sensación de llevarte las bolsas y las maletas y las cosas y que ella ya no estuviera conmigo. Fue de los momentos más difíciles. Ese fue el primer acercamiento a una realidad sin ella”, manifestó.

Para finalizar, agradeció a todas las personas que, a pesar de todo, le han dejado comentarios bonitos en este difícil proceso.

Dulce desmintió mala relación con su hija Romina en su momento

Si bien varias personas cercanas a Dulce han dicho que la relación con Romina era pésima, la propia cantante, en 2017, enfatizó que su hija jamás la había maltratado. Esto, después de que se especulara que era víctima de agresiones por parte de la joven.

“Que le hayan achacado eso a mi hija fue un dolor muy grande, no me importa si dicen que alguien me golpeó, me importa que supongan que mi hija me pegó a mí, eso no sucedió. Las dos lloramos mucho”, dijo en aquel entonces.

