Romina Mircoli dispuesta a demandar a Mitzy si lanza una línea de maquillaje con la imagen de Dulce

Hace algunos días, Mitzy reveló que Dulce, quien murió el pasado 25 de diciembre, le había dejado un documento legal con validez de 10 años que le permite lanzar una línea de maquillaje con su imagen.

En aquel entonces, dijo que estaba trabajando en este proyecto con algunos socios en Estados Unidos y resaltó que parte de las ganancias serían para el hijo de Romina Mircoli, quien a su vez es nieto de la celebridad.

“Es un documento que me dejó legalmente por diez años. Es Dulce la cantante cosmetic. Vamos a trabajar en todo lo relacionado con la cosmetología, y por el amor que le tengo a Dulce, lo voy a hacer”, indicó.

Si bien aseguró que no habría inconvenientes con Romina, pues existe un documento que lo respalda, la joven no está de acuerdo con los planes del diseñador y hasta se dijo dispuesta a proceder legalmente.

Mitzi / Captura de pantalla

¿Por qué Romina Mircoli no quiere que Mitzy haga una línea de maquillaje con la imagen de Dulce?

En entrevista para ‘Ventaneando’, la hija de Dulce sostuvo que nunca hubo una sociedad como tal, sino más bien una especie de “contrato de compra-venta”, pues a la cantante “le vendieron la idea de hacer una paleta de maquillajes en conjunto con ellos. Ellos ofrecen inicialmente la inversión para producir un stock y ella las tenía que comprar a precio mayoreo”.

“No hay una sociedad. Es un contrato de compra-venta. Yo produzco esto y hago una inversión principal. Tú me lo compras. Tú tienes derecho a venta. Si quieres que se vuelva a reproducir este stock, tú tienes que volver a pagarlo en antelación y tú venderlo y ya lo que sobre en nuestra instalación nosotros tenemos derecho a venderlo. Eso es lo que dice el contrato” Romina Mircoli

También contó que, en su momento, la artista ya no quería seguir trabajando en este proyecto, por lo que firmó un poder para que el diseñador se hiciera cargo de todo, pero solo en México.

“A Mitzy le da mi mamá un poder. Este poder que sí es legal. Es para que él pueda adjudicarse únicamente la marca ‘Dulce, la cantante’, para el rubro de maquillaje y perfumería. Él no tiene derecho sobre ese nombre ni sobre ese rubro en Estados Unidos ni en ningún otro país”, indicó.

Romina Mircoli cree que Mitzy “la quiere presionar”

Durante la conversación, Mircoli afirmó que Mitzy solo declaró que parte de las ganancias de ese lanzamiento serían para su hijo, con el objetivo de “presionarla” y que “se siente a negociar”, algo a lo que no está dispuesta.

“Dice que le va a dejar dinero a mi hijo, cosa que también es una absoluta mentira, porque no puede. Es muy difícil para cualquiera que quiera tener un beneficiario o un destinatario en una cuenta que sea menor de edad. Esa es estrategia para conseguir el apoyo de la gente hacia este producto. Lo que quieren hacer es que yo me siente a negociar y pues no. Yo no lo voy a hacer”, puntualizó.

Línea de maquillaje Dulce / Captura de pantalla

¿Romina Mircoli demandará a Mitzy?

La joven recalcó que está dispuesta a demandar al diseñador, en caso de que insista en querer lanzar la línea de maquillaje de Dulce en Estados Unidos.

“Ellos están siendo sujetos a una demanda por daño moral, también por propiedad industrial, por mal uso de imagen, con quien tienen que negociar es con el albacea, les guste o no”, sostuvo.

Para finalizar, admitió que estaba molesta con Mitzy por no haberla tomado en cuenta para este proyecto, resaltando que sus abogados ya le enviaron una contundente advertencia al diseñador.

“Mitzy pudo haber hecho eso conmigo en algún momento. Sin embargo, decidió irse por el otro lado. La multa puede llegar a escalar a 26 millones de pesos. Parte de esta gente le ofreció a hacerle un perfume. Entonces el señor muy rápido dobló las manos nuevamente por interés”, concluyó.

