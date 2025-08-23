José Emilio Fernández Levy llama “mal padre” al “Pirru” y ¿lo acusa de fraude en la herencia de Mariana Levy?

La familia Levy vuelve a estar en el ojo del huracán. José Emilio Fernández Levy, hijo menor de la fallecida actriz Mariana Levy y de José María Fernández “el Pirru”, abrió su corazón en una entrevista con el periodista Javier Ceriani y lanzó fuertes declaraciones contra su papá.

El joven aseguró que su relación con él está completamente rota, lo llamó un mal padre y lo acusó de, supuestamente, haber “aprovechado” la herencia de Mariana Levy, su madre, especialmente la venta de una casa en Bosques de las Lomas.

Además, Emilio se describió a sí mismo como un “huérfano” y confesó si ve posibilidades de reconciliación con su padre.

¿Qué dijo Emilio Levy sobre la relación su papá José María Fernández “el Pirru”?

Durante la charla, José Emilio Fernández Levy fue contundente al revelar que no existe vínculo alguno con su padre, José María Fernández, “el Pirru”.

“Con ‘el Pirru’ no hay relación, no habrá nunca más, ya me quedé huérfano, no sé. Me duele, pero no me ha buscado. No sé quién es el adulto en esta relación. Él tiene que ser el adulto. Tiene que ver con que fue un padre ausente, un mal padre”, dijo con evidente molestia.

El joven aseguró que a lo largo de su infancia y juventud no sintió apoyo por parte de su papá. Incluso, mencionó que cuando intentó acercarse ya era demasiado tarde, pues se habían acumulado demasiadas heridas emocionales.

¿Por qué Emilio Levy acusa de supuesto robo a su papá, “El Pirru”?

Uno de los puntos más delicados de la entrevista fue cuando José Emilio Fernández Levy habló de la venta de una propiedad de su madre, Mariana Levy, en Bosques de las Lomas, que quedó bajo la custodia de los albaceas: su papá, ‘el Pirru’, y su tío ‘Coco’ Levy.

“Ya al final que se quiso aprovechar, quedarse la casa de mi mamá, dejó una deuda, nunca le puso un peso, fueron cosas que se rompieron”, declaró.

Aunque Emilio reconoce que no tiene pruebas directas, sospecha que, supuestamente, la transacción se hizo con irregularidades:

“A mí no me consta nada, no lo vi, pero pensamos lógicamente. En cuánto venderías una casa en Bosques de Las Lomas, para mí, el valor que pusieron en el juzgado era muy poco. ‘Coco’ y mi papá estuvieron de albacea, hicieron lo que quisieron con esa casa. Yo estoy seguro que se dieron varios millones por abajo”, señaló.

¿Qué dijo Emilio Levy sobre el dinero de la herencia de su mamá, Mariana Levy?

A casi 20 años de la muerte de Mariana Levy, Emilio aseguró que ni él, ni sus hermanas, han recibido lo que les corresponde de la herencia de su mamá.

“No hemos recibido nada, nos apoyan de vez en cuando con mensualidades para sobrevivir, pero eso es darnos nada. Se están repartiendo de poquito en poquito lo que está en el banco, cuando haya que repartirlo ya no habrá nada para repartir”, expresó.

Finalmente, José Emilio Fernández Levy lamentó que, pese a la trayectoria, y el legado de su madre, su futuro económico sea incierto debido a la mala administración de la herencia que le corresponde.

