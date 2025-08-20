Ariel López Padilla lanza advertencia a Coco Levy tras especular que hizo sufrir a Mariana Levy, su hermana

A casi dos décadas de la muerte de Mariana Levy, su vida personal y la relación que mantuvo con Ariel López Padilla vuelven a estar en la conversación pública. En esta ocasión, fue su hermano Jorge “Coco” Levy quien, sin rodeos, lanzó fuertes declaraciones contra el actor y él le respondió con una fuerte advertencia. ¿Qué dijeron? ¡Te contamos todo!

‘Coco’ Levy mostró rechazo a Ariel López Padilla

El exdirectivo de cine, ‘Coco’ Levy fue abordado por reporteros durante un evento en el que habló sobre el difícil proceso de duelo que ha enfrentado tras la muerte de su madre, Talina Fernández, y la de su hermano Patricio, pérdidas ocurridas con apenas un año de diferencia.

Lo que parecía ser una charla sobre resiliencia y familia dio un giro cuando un periodista le preguntó por el supuesto apoyo de Ariel López Padilla, su excuñadp, a José Emilio, el hijo menor de Mariana Levy.

Coco reaccionó de inmediato: “Ariel López Padilla no es mi ex nada”, interrumpió.

Ante la insistencia de la prensa, “Coco” Levy no ocultó su rechazo hacia López Padilla y fue contundente en sus palabras:

“Yo te puedo decir que, si mi hermana estuviera viva, él traería una madriza que no se la quitaría”.

¿'Coco’ Levy sugirió que Ariel López Padilla violentó a Mariana Levy?

En el encuentro, registrado en video por el periodista Edén Dorantes, un reportero le preguntó directamente si Ariel López Padilla había ejercido violencia contra Mariana, Levy optó por no dar una afirmación concreta:

“No te lo puedo decir. No te lo puedo decir porque la gente que amas la tienes que respetar”.

Ariel López responde a ‘Coco’ Levy tras insinuar que Mariana Levy sufrió con él

Ariel López Padilla sin filtros, le sugirió mantener el respeto. También afirmó que vendió propiedades de Mariana sin el consentimiento de su hija.

“Mi recomendación para el señor Jorge Levy es que mantengamos esta distancia de respeto que yo le he mostrado siempre. Que sí, efectivamente, cuando se trató de usar las propiedades de la mamá de mi hija María, porque él vendió propiedades, le puse un alto y dije a mi hija: ‘María, o lo arreglas tú o lo arreglo yo, porque mi hija no está sola’. Ya pasó y no está la persona que pudiera aclarar cómo fueron las cosas. No le daré réplica”. Ariel López Padilla

También aseguró que ‘Coco’ Levy no es la persona que dice ser y advirtió que en un minuto podría destruir su reputación.

“Yo podría hablar de él, porque sí me consta la persona que es, sé que muchas personas le salvaron el pellejo. Valor no me falta, pero busco no afectar a mi hija... Lo despreció su hija porque no se comieron el cuento. No toquemos teclas que nos lleven a una película de terror”, expresó.

“En menos de un minuto destruyo la reputación de esa persona”, añadió López Padilla, y remató:"No me pases tu crisis a mí. Yo no hice lo que tú hiciste”, sentenció.

¿Cómo fue la relación entre Mariana Levy y Ariel López Padilla?

Mariana Levy y Ariel López Padilla se conocieron en los foros de Televisa durante la grabación de la telenovela “Caminos cruzados” (1994-1995). La química que compartían en la pantalla pronto trascendió a la vida real, y al poco tiempo iniciaron un noviazgo.

La pareja formalizó su unión con una boda civil y en 1996 nació su hija María, quien se convirtió en el motor de su relación. Sin embargo, las diferencias personales pronto comenzaron a afectar el matrimonio.

En 1998, apenas dos años después del nacimiento de su hija, la pareja se divorció. Aunque no se dieron detalles públicos, en aquel tiempo circularon rumores de incompatibilidad y conflictos internos.

Pese a la separación, Ariel López Padilla ha mantenido un vínculo con su hija María. Tras la muerte de Mariana en 2005, el actor aseguró sentirse con la responsabilidad de acompañar a los tres hijos de la actriz.

