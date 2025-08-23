Mariana Levy mantenía a su hermano Coco, según su ex, Ariel López Padilla, ¡se lo acabó!

A casi dos décadas de la muerte de Mariana Levy, su vida personal y la relación que mantuvo con Ariel López Padilla vuelven a estar en la ser tema de conversación. Todo empezó porque Jorge “Coco” Levy lanzó fuertes declaraciones contra Ariel López Padilla e insinuó que su hermana, Mariana Levy, habría sufrido con él. El actor lo supo y respondió con una fuerte advertencia de revelar sus secretos oscuros en caso de seguir hablando en su contra. Además, lo acusó de haber vendido terreros de Mariana Levy sin el consentimiento de su hija María Levy y por si fuera poco lo tachó de mantenido. ¡Te contamos todo lo que ventiló!

Ariel López Padilla aseguró que Mariana Levy mantenía a sus hermanos incluyendo a Coco Levy. / Redes sociales

¿Qué dijo Coco Levy sobre Ariel López Padilla y su relación con su hermana Mariana Levy?

El exdirectivo de cine, ‘Coco’ Levy fue abordado por reporteros durante un evento en el que habló sobre el difícil proceso de duelo que ha enfrentado tras la muerte de su madre, Talina Fernández, y la de su hermano Patricio, pérdidas ocurridas con apenas un año de diferencia.

Lo que parecía ser una charla sobre resiliencia y familia dio un giro cuando un periodista le preguntó por el supuesto apoyo de Ariel López Padilla, su excuñado, a José Emilio, el hijo menor de Mariana Levy.

Coco reaccionó de inmediato: “Ariel López Padilla no es mi ex nada”, interrumpió.

Ante la insistencia de la prensa, “Coco” Levy no ocultó su rechazo hacia López Padilla y fue contundente en sus palabras:

“Yo te puedo decir que, si mi hermana estuviera viva, él traería una madriza que no se la quitaría”.

En el encuentro, registrado en video por el periodista Edén Dorantes, un reportero le preguntó directamente si Ariel López Padilla había ejercido violencia contra Mariana, Levy optó por no dar una afirmación concreta: “No te lo puedo decir. No te lo puedo decir porque la gente que amas la tienes que respetar”.

El tema de la herencia de la llamada Dama del buen decir sigue siendo un punto de conflicto. / Instagram

Ariel López Padilla acusa a ‘Coco’ Levy de mantenido por Mariana Levy

Ariel López Padilla expresó que está cansado de las calumnias y afirmó que “Coco” Levy siempre ha hablado mal de él, aunque decidió guardar silencio por respeto a la señora Talina Fernández, a quien aseguró le tuvo un gran respeto por haber cuidado a su hija.

Ariel López Padilla también sostuvo que “Coco” Levy fue mantenido por Mariana Levy:

“Hubo cosas difíciles, un tiempo buscaron a María para ser protagonista de una telenovela, le ofrecían mucho dinero, 35 mil dólares, ellos estaban contentos porque iban a tener quien los mantuviera, porque eso es lo que hacía Mariana Levy: mantener a sus hermanos”, comentó.

Según Ariel López Padilla, María, su hija con Mariana Levy, no quiso ser actriz y él apoyo en todo momento la decisión de su hija. “No se llevó acabo porque ella no quería ser actriz y yo dije no ella no va hacer nada que no quiera, querían que se repitiera el esquema”.

Además, agregó que, si Coco quería “sacar los trapitos al sol”, él también fue testigo de cómo Mariana se hacía cargo económicamente de la familia:

“Yo vi cómo Mariana Levy pagaba las cuentas de Coco, le cortaba las tarjetas de crédito en su cara y le decía ‘No lo vuelvas a hacer’, y Coco lo volvía a hacer. Ella iba al rescate de sus hermanos todo el tiempo, porque era buena hermana, era buena persona”, finalizó.

