Ariel López Padilla revela las razones por las que terminó su matrimonio con Mariana Levy

En junio, Ariel López Padilla dio a conocer lo mal que la pasó después de que se enteró de la desgarradora muerte de quien había sido su esposa, Mariana Levy.

El histrión remarcó en una entrevista con la periodista Matilde Obregón que aunque llevaban ocho años separados, siempre sintió un gran amor por Mariana. Por esta razón, lloró por más de tres horas en su baño, luego de enterarse de aquella tragedia el 29 de abril de 2005.

Recordemos que Padilla fue el primer esposo de Mariana Levy. La pareja se enamoró mientras grababan la novela ‘Caminos cruzados’. Luego de dos años de relación, le dieron la bienvenida a su hija, María. Sin embargo, pasó solo un año para que Mariana y Ariel decidieran ponerle fin a su matrimonio. Desde entonces, no se dieron a conocer las razones de la separación de ambas personalidades.

Ariel López Padilla y Mariana Levy / Clasos

Te puede interesar: Revelan despido de integrante de ‘Enamorándonos’ previo a su estreno ¡Habría engañado a la producción!

¿Por qué Ariel López Padilla y Mariana Levy se divorciaron?

Ariel acudió como el más reciente invitado al pódcast de Jorge ‘el Burro’ Van Rankin’, ’N estado burresco’ y habló como nunca de cómo fue su relación con Levy, lo que le enamoró de ella, así como el por qué terminaron su matrimonio.

El histrión remarcó que Mariana se entregó sin condiciones a él, así como él también lo hizo con ella. Sin embargo, sorprendió luego de que reveló que, aunque buscaron ser felices, no pudieron lograr este cometido en su relación de pareja.

X

Mira: J Balvin sorprende con radical cambio de look y ¡En redes lo confunden con Luisito Comunica!

“Buscamos ser felices, no encontramos la llave para tener de esas puertas. Entre ser un ser mediático y ser un ser privado. Creo que le apostamos el todo por el todo y yo no me quedo sin nada más que decir gratitud”, dijo Ariel López Padilla.

“Ella tenía sus propias reservas o miedos, porque no conocía algo más allá de lo que fuera en torno del mundo del espectáculo, entonces… No vamos a donde mismo”, agregó.

Mariana Levy / @TVNotas

No te pierdas: Sujeto es condenado a cadena perpetua tras intentar quitarle la vida a famosa presentadora: “Tenía fantasías”

Fue entonces cuando Ariel mencionó que ambos decidieron tomar caminos separados. Aseguró que, aunque fue por amor, aun así terminaron muy “lastimados”.

“Tomamos la decisión de separarnos. Vivimos un amor pleno, absoluto, puro… Terminas lastimado, Burro, los dos. Una separación lleva tiempo para entenderla”. Ariel López Padilla

Concluyó: “El proyecto de vida era distinto… Yo creo que la mejor manera de haber honrado el amor que yo le tuve a Mariana es que jamás renuncié a mi responsabilidad de estar presente con nuestra hija”.

Esta sería la primera vez que Ariel López Padilla se sincera sobre su divorcio de Mariana Levy, fallecida actriz, hija de Talina Fernández.

Así lo dijo Ariel López Padilla: