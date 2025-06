José Emilio Levy destapa su verdad y lanza dardo a Ana Bárbara: “Sí intenté vender una nota ¡Era para comer!”

El conflicto familiar entre Ana Bárbara y José Emilio Levy, hijo de Mariana Levy y de José María Fernández “el Pirru”, vuelve a encenderse, dejando al descubierto tensiones y heridas que, al parecer, siguen abiertas.

El joven, quien durante años fue considerado por la cantante como parte de su familia luego de los años en que Ana Bárbara estuvo casada con su papá y lo trató como un hijo, rompió el silencio y confirmó algo que muchos sospechaban: José Emilio sí intentó vender una nota sobre la cantante, aunque niega haberla grabado en su casa, como ella lo aseguró.

Ana Bárbara y José Emilio Levy / Redes sociales

¿Qué dijo José Emilio Levy sobre la nota que quiso vender de Ana Bárbara?

En un encuentro reciente con la prensa, José Emilio Levy confirmó lo que se había convertido en rumor: “Voy a ser honesto, como siempre lo he hecho. Lo intenté. Intenté vender una nota de Ana Bárbara, cosa que no era nada malo. La razón porque la intenté vender era para comer, porque yo tenía 17 años y mi papá me había abandonado. No tenía a nadie. Tenía la desesperación de comer y por eso lo hice, pero no era nada malo y no hay ningún video que yo tenga”, aseguró.

Con estas palabras, el joven dejó claro que, aunque buscó esa salida en un momento de necesidad, no hubo ninguna grabación clandestina dentro de la casa de la “Reina grupera”, como ella había declarado en entrevistas: “Yo no tengo ninguna grabación”, sentenció.

Instagram

¿Qué dijo Ana Bárbara sobre la nota que José Emilio Levy quiso vender?

Según Ana Bárbara, el quiebre se dio cuando José Emilio habría intentado grabarla sin su consentimiento: “Quiero ser clara y contundente con eso de una vez por todas. Si la situación con Emilio está como está, es porque, él lo dijo y lo reconoció… yo lo confronté. Él fue a mi casa, que es su casa, la de mis cinco hijos, y me grabó a mí y trató de vender la nota”, expresó la intérprete de Bandido.

No obstante, José Emilio lo niega y asegura que nunca hubo tal confrontación: “Para nada, ella dice que me confrontó y que lo hablamos y no, no es cierto”. Además, aunque reconoce lo que hizo, insiste en que sus intenciones no eran maliciosas, sino el resultado de un momento de desesperación por el abandono y la soledad que vivía reafirmando que no tiene videos de quien fuera su madrastra.

Ana Bárbara / Captura de pantalla

¿Por qué se peleó José Emilio Levy con Ana Bárbara?

Las declaraciones de José Emilio no se detuvieron ahí. Aunque expresó gratitud por lo que la cantante hizo por él en su infancia, cuando fue su madrastra, no dudó en señalar lo que considera una contradicción por parte de Ana Bárbara: “Si ella dice que es tan buena madre, pues ahí hubiera estado para apoyarme en esos momentos que estuve yo solo”, comentó, haciendo referencia al periodo en que, asegura, se sintió abandonado por los adultos de su entorno.

Además, el joven pidió que no siempre sea él quien busque el acercamiento: “Si ella dice que no juega con la maternidad, que me busque también ella. ¿Yo por qué siempre tengo que estar dando los primeros pasos? Yo creo que los adultos son ellos y los que tienen que accionar son ellos”, declaró.

Ana Bárbara y José Emilio Levy / Redes sociales

¿Se arrepiente José Emilio de sus actos y palabras hacia la pareja de Ana Bárbara?

Para nadie es secreto que la relación entre Ana Bárbara y José Emilio Levy se trastocó a raíz de que el joven ha hecho muchas declaraciones en contra de la pareja de la cantante, Ángel Muñoz.

Según José Emilio, Muñoz maltrata a los hijos de Ana Bárbara. Incluso, en su momento, dijo tener pruebas de esto, asegurando que ella está ciega y no ve cómo es su pareja en realidad.

Ángel Muñoz. esposo de Ana Bárbara con la cantante. / Instagram: @aj_munoz817

Por ello, ante la pregunta de si se arrepiente de algo, José Emilio Levy es contundente: lejos de retractarse, asegura que no cambiaría nada de lo que hizo o dijo. Está convencido de que sus acciones contribuyeron a que sus hermanos vivieran una situación familiar más favorable:

“No me voy a arrepentir de eso porque es verdad, porque yo necesitaba defender a mi hermano José María que estaba pasando horrible mientras vivía con Ángel. No, no me arrepiento porque ahora ya están los tres, Jerónimo, Emiliano y José María, viviendo en paz otra vez en casa de su mamá y gracias a mí yo creo que se logró eso” José Emilio Levy

José Emilio dejó en claro que su conflicto no es con Ana Bárbara, sino con la pareja de la cantante. Incluso le envió un mensaje directo: “La amo muchísimo, siempre tendré en mente lo que hizo por mí”. Sin embargo, no se quedó callado y confesó para cerrar con el tema, haber pasado un fin de semana muy difícil, marcado por el llanto, luego de ver una entrevista en la que Ana Bárbara calificó sus declaraciones como “una bola de estupideces”, dejando claro que la relación entre Ana Bárbara y José Emilio parece estar lejos de resolverse.

