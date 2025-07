Papá de Ana Bárbara rompe el silencio y la acusa ¡de no felicitarlo en su cumpleaños!: “Es una cochinada”

La tensión entre Ana Bárbara y su padre, don Antero Ugalde, volvió a quedar al descubierto tras unas declaraciones donde el patriarca expresó su dolor, enojo y decepción hacia la intérprete de Lo busqué.

Durante una charla en la que relató distintos episodios personales, el papá de la cantante aseguró que ella no lo felicitó en su cumpleaños, que se ha alejado de su madre, Lourdes Mota, y que incluso se ha negado a apoyarlo económicamente cuando más lo necesitaba. “Para mí ya se acabó la Peque”, expresó tajante, haciendo referencia al apodo con el que solía llamar a su hija. Según él, la artista no quita el dedo del renglón al decir que su hija, cambió por completo desde que inició su relación con Ángel Muñoz, a quien calificó directamente como “un patán”.

Ana Bárbara y don Antero Ugalde / Redes sociales

¿Por qué don Antero Ugalde asegura que su hija Ana Bárbara lo ha abandonado?

Don Antero contó que en una ocasión, al necesitar comprar medicamentos y hacerse unos estudios, pidió a Ana Bárbara que le adelantara los 3 mil pesos mensuales que ella solía darle como apoyo. Sin embargo, asegura que su hija se negó.

“Le dije: ‘Oye, Peque, hazme un favor. ¿Me puedes adelantar los 3,000 que me das mensuales?’. Me respondió: ‘No, papá, ¿de dónde?’. Entonces le dije: ‘No, olvídate, Peque, no, olvídate’”, relató. Días después, ella le llamó para decirle que había logrado juntar 18,000 pesos, pero según don Antero, esa fue la última vez que hablaron.

El distanciamiento llegó al punto de que ni siquiera recibió una llamada por su cumpleaños, lo cual lo afectó profundamente. Además, reveló que cuando fue invitado a un evento en San Luis, intentó comunicarse con su hija en repetidas ocasiones para que lo dejara asistir, pero nunca le respondió. “Le hablé como 20 veces, pero no me contestó. Ya, ahí muere”, declaró.

¿Qué reveló don Antero, padre de Ana Bárbara, sobre Pancho Ugalde y una supuesta amenaza de su hija?

Uno de los momentos más delicados de su testimonio fue cuando habló sobre Pancho López, expareja de Ana Bárbara. Según don Antero, el propio Pancho le confesó que cuando tenía el control de muchas decisiones junto a la cantante, ella le pidió que lo agrediera.

“Un día vino Pancho aquí, anduvo un tiempo… Me dijo: ‘¿Sabes qué? Vete al rancho y pártele la madre a mi papá’. Fue muy estúpida. ¿Por qué manda Pancho? Él vino aquí y me confesó todo”, relató.

Este comentario ha provocado gran controversia, ya que implicaría una supuesta amenaza directa contra su padre, algo que hasta ahora ni Ana Bárbara ni Pancho han comentado públicamente. Aun así, don Antero insistió en que todo ocurrió tal como lo está contando.

¿Ana Bárbara también está alejada de su mamá?

Además del distanciamiento con él, don Antero aseguró que la relación entre Ana Bárbara y su madre, Lourdes Mota, también se ha fracturado. Y aunque él afirmó que ya no le interesa que su hija lo mencione, sí le pidió que recapacite en su trato hacia su mamá.

“Que recapacite, recapacite con la mamá, que la trate como gente. A mí no… No quiero ni que me mencione ni que exista. Conmigo como quiera lo paso, con la mamá no se lo paso. Anda mal con la mamá” Don Antero Ugalde

El padre de la artista también criticó varias de las relaciones sentimentales que ha tenido Ana Bárbara a lo largo de los años, asegurando que muchas veces ha sido influenciada por personas que solo buscaban aprovecharse de ella.

Pareja de Ana Bárbara se defiende de las acusaciones en su contra / Redes sociales

¿Qué piensa don Antero sobre Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara?

Don Antero volvió a insistir en que Ángel Muñoz, actual pareja de la cantante, ha tenido una influencia negativa en ella. Aseguró que, desde que su hija inició esta relación, su manera de ser ha cambiado por completo, tanto con él como con otros miembros de la familia.

“Cambió mucho a partir de su relación con Ángel… Está a muerte con Pancho, a muerte con la mamá. No es culpa de él, es culpa de ella. Está creando una figura, no un monstruo”, opinó.

Y aunque nunca lo ha tratado directamente, don Antero expresó: “Yo ni lo conozco ni quiero conocerlo porque es un patán. Es un patán”.

Así lo dijo don Antero, padre de Ana Bárbara:

¿Qué dijo don Antero sobre su testamento? ¿Le dejará algo a Ana Bárbara?

En sus declaraciones, don Antero hizo énfasis en lo mucho que ha hecho por Ana Bárbara desde sus inicios. Afirmó que él fue quien la apoyó y abrió camino en la industria, por lo que considera su actitud actual como una muestra de ingratitud.

“No hay cosa más grave en este mundo que ser malagradecido. Es una cochinada. ¿No se acordará cuando le abrí el camino? Claro, debería acordarse” Don Antero Ugalde

Al final, dejó claro que ya ha tomado una decisión respecto a su futuro legal: “Para mí ya se acabó la Peque… pero mañana ya hago mi testamento. (Dejaré) Una vaca a cada quien”.

Hasta el momento, Ana Bárbara no ha emitido ninguna declaración directa sobre las recientes acusaciones de su padre, Antero Ugalde. Sin embargo, la última vez que se presentó en público, durante el cuarto día del ‘IV Festival Internacional San Luis en Primavera’ en abril, rompió en llanto en pleno escenario. Visiblemente conmovida, la cantante expresó entre lágrimas: “Ustedes saben lo que yo soy. He dado la vida por mis padres, por mis hermanos…”, dejando entrever el dolor que le provoca la situación familiar.

A pesar de los conflictos con su padre, su madre, su hermano Francisco y su ex hijastro Emilio Levy —quienes la han acusado de maltrato, abandono y de estar bajo la influencia tóxica de su pareja Ángel Muñoz—, Ana Bárbara ha optado por mantener una postura conciliadora en sus declaraciones públicas. En entrevistas recientes, ha enviado bendiciones a sus padres, afirmando: “Mi padre me dio la vida, amén para todos. Bendiciones… mando bendición a quien me dio la vida, mi madre, mi padre”. Estas palabras reflejan su deseo de mantener la paz, a pesar del distanciamiento.