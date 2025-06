José Emilio Levy vs. Ana Bárbara: La tacha de mala madre y destapa su mayor miedo: “Que me lleguen a madrear”

Para nadie es un secreto que Ana Bárbara y José Emilio Levy, a quien ella llegó a considerar como un hijo, no tienen una buena relación. El distanciamiento comenzó después de que el joven hablara sobre los presuntos maltratos que Ángel Muñoz, pareja de la cantante, ejercía en contra de los hijos de la celebridad.

La intérprete de ‘Bandido’ ha defendido a Muñoz y le ha exigido a José Emilio que deje de hablar sobre su familia. Incluso, hace poco reveló que, en una ocasión, el joven quiso grabarla para vender una nota a una revista, algo que le dolió mucho.

El hijo de ‘el Pirru’ admitió que sí intentó vender una nota sobre la cantante, pero no tiene ningún video o foto de ella. También mencionó que lo hizo porque, en aquel entonces, no tenía para comer.

Ana Bárbara y José Emilio Levy / Instagram: @anabarbaramusic

Te podría interesar: Ana Bárbara revela por qué está peleada con José Emilio Levy; entre lágrimas dice: “No soy yo”

¿Ana Bárbara llora y exhibe a José Emilio Levy para acabarlo y hacerlo quedar mal?

José Emilio Levy brindó una entrevista este 25 de junio al periodista Javier Ceriani y señaló que Ana Bárbara ventiló el asunto de la nota para “callarlo” y hacerlo “ver mal” ante el público, aparentemente, con el afán de restarle credibilidad a las acusaciones en contra de Ángel Muñoz.

“Fue directo a tratar de callarme. A tratar de hacerme quedar mal frente al público y como un malagradecido. Como el malo del cuento, pero yo te voy a decir una cosa, yo no tengo un video de ella. Si hubiera llegado a grabar algo, ¿qué hubiera grabado? ¿Qué estaría pasando mal en esa casa como para que lo hubiera grabado y todavía lucrar con ese video? Yo no ví ni una lágrima, es lo único que voy a decir” José Emilio Levy

El joven sostuvo que, de tener un video, este podría ayudarlo a evidenciar las cosas “malas” que pasan en el hogar de la celebridad: “Si tengo un video, que nos los enseñe y allí veremos si las cosas son tan bonitas como ella las pinta”, indicó.

También afirmó que no necesita tomar fotos o videos, pues considera que su testimonio es más que suficiente: “Yo no haría eso (grabar), porque, con palabras, se puede solucionar. Sé que estoy diciendo la verdad, por eso yo no tuve necesidad de grabar. Se me hace una falta de respeto para la privacidad de mis hermanos y hasta de mi mamá (Ana Bárbara)”, resaltó.

No te pierdas: Ana Bárbara investigada; sus hijos corren peligro: “Uno vio un arma, estaba deprimido y la tomó”

¿Ana Bárbara es mala madre? José Emilio Levy cuestiona su maternidad

Durante la conversación con Javier Ceriani, José Emilio Levy señaló que Ana Bárbara está comenzando a “tomarse en serio” su maternidad luego de que sus hijos mayores regresaran a vivir con ella.

“Ya regresó Emiliano y ya regresó Chema. Ahora sí se está tomando en serio su maternidad, que yo no creo que se la haya tomado en serio por que, si en realidad fuera la madre que ella dice, no creo que Emiliano se hubiera ido, ni José María. Yo creo que los regresó a Los Ángeles para calmar la situación. A lo mejor se regresaron porque las cosas están bien. No lo sé”, expresó.

José Emilio mencionó que, pese a no tener contacto con los hijos de la cantante, les desea todo lo mejor: “Por eso yo hablé, para volverlos a reunir y que Ana Bárbara se diera cuenta de las cosas que estaban pasando. Si yo no hablo desde un principio, José María seguiría en casa de mi papá”, relató.

Y agregó: “Sentí abandono de Ana Bárbara, una parte de alejamiento hacia mí y como que ya no me quería. Es lo que yo quería expresar en la nota. Me acuerdo tener la edad que fuera y, no sé, si le pedía dinero a mi papá me decía que no. Cuándo le pedía a ella, me decía que el horno no estaba para esos bollos”.

Ana Bárbara / Redes sociales

¿José Emilio Levy teme alguna represalia por parte de Ana Bárbara o Ángel Muñoz?

Para finalizar, José Emilio Levy afirmó no temer una demanda por parte de Ana Bárbara o Ángel Muñoz. Sin embargo, está intranquilo con la posibilidad de que lo “manden a golpear” por dar su testimonio.

“Lo que me da miedo, es que me lleguen a madrear. Eso, imagínate. Toco madera. La relación con Chema (mi hermano) es nula. Tal vez no está de acuerdo con que hable mal de Ana Bárbara, que ni siquiera hablo de ella, sino del wey que le hace mal a la familia Ugalde, pero todo mi amor”, concluyó.

Hasta el momento, Ana Bárbara no ha hecho comentarios sobre las nuevas declaraciones de José Emilio Levy. No obstante, en su momento dejó claro que ya no quería hablar más del asunto.

Mira: Papá de Ana Bárbara despotrica contra su hija y asegura lo mandó a golpear: “Se volvió fría y calculadora”