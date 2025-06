Ana Bárbara revela por qué está peleada con José Emilio Levy; entre lágrimas dice: “No soy yo”

La relación entre Ana Bárbara y José Emilio Levy, hijo de su expareja José María Fernández ‘el Pirru’ ha sido muy complicada en los últimos años. Y es que, pese a que la cantante lo llegó a ver como un hijo propio, el joven ha hecho muchas declaraciones en contra de la pareja de la cantante, Ángel Muñoz.

Según José Emilio, Muñoz maltrata a los hijos de Ana Bárbara. Incluso, en su momento, dijo tener pruebas de esto, asegurando que la celebridad está ciega y no ve cómo es su pareja en realidad.

“Mis hermanos a lo mejor y sí corren peligro, y si corren peligro es porque están viviendo en la misma casa de un señor que ya todos conocemos, se llama Ángel Muñoz. Lo único que necesito es saber que mis hermanos están bien”, manifestó hace algunos meses.

Si bien la intérprete de ‘Bandido’ llegó a decir que ama al joven a pesar de todo, aseguró estar muy molesta por toda esta situación: “Mi amor de madre es inamovible, pero hay personas que por más amor que yo les haya dado, si me traicionan, si traicionan a una madre, es muy difícil esto aceptarlo”, dijo en su momento.

No te pierdas: Ana Bárbara investigada; sus hijos corren peligro: “Uno vio un arma, estaba deprimido y la tomó”

Aunque Ana Bárbara trata de mantener sus asuntos familiares lo más privado posible, recientemente abrió su corazón y reveló el verdadero motivo de su distanciamiento con José Emilio Levy.

En un encuentro con diversos medios, la cantante afirmó que quien fuera su hijastro, en una ocasión, fue a su casa y quiso grabarla. Aunque no dio muchos detalles, dejó ver que esta situación habría sido el punto de quiebre.

Reiterando que lo ama pese a todo, dijo sentirse muy dolida por los comportamientos y actitudes del joven, a quien llegó a confrontar en su momento.

Ana Bárbara

“Quiero ser clara y contundente con eso de una vez por todas. Si la situación con Emilio está como está, es porque, él lo dijo y lo reconoció, y solamente voy a ser réplica de lo que él confesó, yo lo confronté. Él fue a mi casa, que es su casa, la de mis cinco hijos y me grabó a mí y trató de vender la nota. Ya es lo último que voy a hablar de esto y yo, perdón, tengo que poner espacio y límites cuando no me cuidan”