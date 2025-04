Hermana de Ana Barbara revela si la cantante mandó a golpear a su papá, Antero Ugalde: “Víctima”

En marzo el papá de Ana Bárbara arremetió contra ella y la acusó de mandarlo a golpear, tachándola de fría y calculadora, además de señalar que se arrepentía de haberla ayudado a impulsar su carrera, todo a raíz de los supuestos malos tratos de la actual pareja de la cantante hacia sus nietos.

Ahora, la hermana de la cantante ha salido a pronunciarse a las severas acusaciones y revela si Ana Bárbara sería incapaz de hacerle daño a su padre. ¡Acá te contamos qué fue lo que dijo!

Papá de Ana Bárbara arremete contra ella. / Instagram:@anabarbaramusic

¿De qué acusó Antero Ugalde, papá de Ana Bárbara, a su hija?

Ante el presunto intento de uno de hijos de Ana Bárbara por quitarse la vida, revelado por el periodista Javier Ceriani, Don Antero Ugalde rompió el silencio en entrevista con el periodista dijo: “Oír estos conflictos me parte el alma, porque uno quiere mucho a sus hijos. Si yo me entero que uno de mis hijos intenta quitarse la vida, me muero yo primero”.

Además de lamentar la situación de su nieto, el padre de la cantante se mostró decepcionado: “Esta se volvió fría y calculadora. ¿Cómo permite que a su hijo lo trate mal un fulano? Desde que se juntó con el fulano cambió completamente. Lamento que esta mujer se haya perdido’’.

De igual manera, lanzó una fuerte acusación en contra de la intérprete de ‘Bandido’ al señalar que ella lo habría mandado a golpear a través de uno de sus hijos:

“Pancho estuvo a punto de venirme a golpear por culpa de ella. Cuando a mí me daba por salir en los medios para hablar, a ella le pareció muy mal, entonces me echó encima a Pancho, pero de forma criminal. Me echó encima a Pancho y a su mamá, pero feo. Pancho me toca un pelo y nos morimos los dos, lo que provocó esta niña. Ella es muy viva, avienta la mano y esconde la mano”. Antero Ugalde

Don Antero Ugalde también se mostró arrepentido de ayudar a su hija a impulsar su carrera debido a estas situaciones: “Nunca creí que la vida diera estas vueltas. Nunca creí que me hicieran lo más vil que es ser malagradecido. Jamás, yo confiaba, yo decía: ‘ella es diferente, la Peque es puro corazón’, pero qué equivocado estaba. Se vació de a tiro, no existe, me la cambiaron”

¿Qué respondió Ana Bárbara ante las acusaciones?

En días posteriores, Ana Bárabara, respondió a las acusaciones de su padre sobre haber sido mandado a golpear cuando fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se le cuestinó al respecto de esta y otras controversias familiares.

Ante las múltiples calumnias que su padre alegó en su contra, la también actriz aseguró mantenerse tranquila sin darles mayor importancias:

“Cancelado y categóricamente lo niego, porque obviamente supe. Eso no existe y qué bueno que dices que me conoces porque eso no cabe en mi corazón”. Ana Bárbara

¿Qué dijo Sabina Ugalde, hermana de Ana Bárbara?

Sabinal Ugalde, hermana de la cantante, recientemente fue cuestionada al respecto de todo este escándalo y no dudó en defender a su hermana, a lo que respondió: “¿Tú crees eso? Claro que no, es ilógico”, y también agregó: ''Ay, ya hablé con mi papá, pero ya está está grande de edad, hasta crees tú también... Es bien chillón, mi papá es una víctima y las víctimas no triunfan nunca’’.

Sobre la multitud de escándalos familiares que le son achacados a su hermana, Sabina Ugalde señala que ella escucha apenas a medias sobre ellos, pero prefiere guardar distancia.

Por su parte, desde hace tiempo Ana Bárbara reveló que ha tenido que tomar terapia para enfrentar sus problemas familiares, pues como ha declarado: ''Siempre he dicho que soy muy amiga de las terapias y esas me han ayudado para asimilar muchas cosas que no puedo cambiar, pero yo estoy llena de amor”, por lo que es muy probable que trate de la misma manera esta situación.