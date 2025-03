Ana Bárbara le responde a su papá por acusarla de mandarlo golpear y tacharla de malagradecida

La relación entre Ana Bárbara y su familia sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, su padre, Don Antero Ugalde, la acusó de ser una persona “fría y calculadora”, de ser malagradecida y, lo más impactante, de haberlo mandado a golpear a través de su hermano Francisco Ugalde.

Las fuertes acusaciones del papá de Ana Bárbara en su contra

En una entrevista con Javier Ceriani, Don Antero aseguró que ha estado alejado de su hija por años y que ella nunca lo ha buscado. “Esta se volvió fría y calculadora”, dijo, refiriéndose al cambio que, según él, Ana Bárbara tuvo desde que se casó con Ángel Muñoz. “¿Cómo permite que a su hijo lo trate mal un fulano? Desde que se juntó con ese fulano cambió completamente”, agregó.

El padre de la cantante también declaró sentirse arrepentido de haberla ayudado en su carrera y afirmó que, debido a ella, su hijo Francisco Ugalde casi lo golpea. “Pancho estuvo a punto de venirme a golpear por culpa de ella. Cuando yo salía a los medios a hablar, a ella le pareció muy mal, entonces me echó encima a Pancho y a su mamá”, acusó. Don Antero reiteró que está seguro de lo que dice y que lo ocurrido sucedió hace varios años, aunque hasta ahora decide hablar sobre ello públicamente.

¿Qué dijo Ana Bárbara de las acusaciones de su papá y sus polémicas familiares?

Ana Bárbara fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acompañada por uno de sus hijos y se refirió a las polémicas que la rodean debido a su matrimonio con Ángel Muñoz. Recordemos que José Emilio Levy había acusado a la pareja de Ana Bárbara de maltratar a sus hermanos, situación que lo llevó a alejarse de la cantante porque se molestó con él por ventilar los supuestos problemas en su casa. También hace tiempo su hermano Francisco Ugalde la demandó por no darle crédito en la composición de varias canciones, entre ellas ‘Te busqué’. En respuesta, la cantante presentó una contrademanda por violencia en abril de 2024.

Además, en ese mismo año, su madre, María de Lourdes Motta, publicó una carta en la que reveló estar distanciada de la cantante y respaldó las acusaciones de sus nietos, quienes aseguraron que el esposo de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, utilizaba “métodos poco adecuados” para disciplinarlos. En medio de todas las declaraciones de la familia de Ana Bárbara, la cantante se dijo tranquila y no le da importancia a lo que dice su propio padre, mencionando que va a terapia para manejar la situación, negando que alguna vez lo haya mandado golpear.

“Cancelado y categóricamente lo niego, porque obviamente supe. Eso no existe y qué bueno que dices que me conoces porque eso no cabe en mi corazón”. Ana Bárbara

Asimismo, Ana Bárbara dijo si las declaraciones de los miembros de su familia le lastiman: “Me han dolido tantas cosas en mi vida que ahorita solo tengo palabras para decir las cosas bonitas que tengo. Se los juro por Dios, por mis hijos… Siempre he dicho que soy muy amiga de las terapias y esas me han ayudado para asimilar muchas cosas que no puedo cambiar, pero yo estoy llena de amor”, finalizó.

