Ana Bárbara habla del incidente en el que casi pierde la vida y reflexiona sobre problemas familiares

Este miércoles 19 de junio, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Fey y Ana Bárbara. Ambas cantantes formarán parte del show “Dancing Queens”, que se presentará el próximo 30 de junio en la Arena Ciudad de México.

Las únicas ausentes fueron Marta Sánchez, quien está en concierto en España, y Gloria Gaynor, quien participó vía Zoom. Sin embargo, la conexión era tan inestable que sólo estuvo conectada algunos minutos y no pudo escuchar bien.

Cabe señalar que aún hay lugares disponibles para asistir al concierto, el cual solo tendrá una fecha hasta el momento. Los boletos están a la venta a través de la plataforma Super Boletos, con precios que van desde $543 hasta $4,673 pesos sin cargos adicionales.

Durante la conferencia, hubo una sesión de preguntas y respuestas en la que las cantantes dieron detalles sobre este espectáculo.

Ana Bárbara comentó sobre el concierto: “Para mí es muy significativo. Bienvenida, Gloria Gaynor. Estamos celebrando el Pride 2014 en la Arena Ciudad de México. Esto es algo importante que podrán ver mis hijos. Es fascinante esta combinación y gracias a Sergio Gabriel por juntarnos”.

Por su parte, Fey señaló: “Comparto lo mismo que dijo Ana, el 30 de junio será uno de los momentos más mágicos y hay que agradecer esto. Qué honor es estar con puro marrón, puro súper héroe que son todas estas mujeres, que como sirenas hipnotizan con la voz y llevan puro amor a los seres humanos”.

Hace unas horas, Ana Bárbara compartió en su cuenta de Instagram unas historias donde reveló el aterrador momento que vivió ayer mientras se encontraba de vacaciones en Cancún, donde ofreció un show la noche anterior.

El video rápidamente se hizo viral, ya que la cantante aseguró que estuvo a punto de ahogarse en el mar. Según Ana Bárbara, se encontraba nadando cuando, de repente, fue arrastrada por las olas, viviendo minutos de angustia y pensando que no iba a sobrevivir.

Ana Bárbara comentó que tras el accidente no pudo dormir. Sin embargo, mencionó que estaba viva gracias a que su hijo de tan solo 10 años se metió al mar a salvarla, demostrando una excelente condición física al lograr sacarla del agua.

Ana Bárbara

“Si mi hijo no tuviera la condición física que tiene, no me hubiera podido salvar. Estoy muy agradecida con la vida”.