La pareja de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, responde a acusaciones de que maltrata a sus hijos

Desde hace tiempo, Ángel Muñoz, actual pareja de Ana Bárbara, ha sido señalado de, supuestamente, maltratar a los hijos de la cantante y manipularla para que se mantenga alejada de su familia.

José Emilio Levy, quien vivió con la celebridad por algunos años cuando esta tenía una relación con su padre, José María Hernández ‘el Pirru’, ha declarado en diversas ocasiones que Muñoz, presuntamente, ejerce castigos físicos en contra de sus hermanastros.

En tanto que, en su momento, se especuló que Ángel sacó a su suegra de la casa, provocando una fractura definitiva en la convivencia entre la celebridad y sus padres, pues esta tomó partido por su pareja.

¿Ana Bárbara se alejó de su familia por culpa de su pareja, Ángel Muñoz?

Recientemente, Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, no solo afirmó que su hija se había vuelto “fría y calculadora” por su fama, también sostuvo que había dejado de ver por la familia desde que comenzó su romance con Ángel Muñoz.

Antero Ugalde “Ella dijo que yo los abandoné (a su familia). Gracias a mis equivocaciones y estupideces, ella está donde está. Le daba mensualidad a su mamá. Se la quitó igual que a mí. Hace poco la visitó y la corrió. Desde que ella está con ese señor (Ángel Muñoz) dio el cambio”.

Antero se dijo muy decepcionado por la indiferencia de su hija y dejó claro que ya no le interesa reconciliarse con ella, quien incluso, supuestamente, lo habría mandado a golpear por hablar de su situación familiar ante los medios de comunicación.

“No, para nada. No me interesa volver a verla ni platicar con ella. No quiero ni que me vuelva a mencionar. Ya muerto para qué. Quiero que me cremen, para que ya nadie venga a verme”, sentenció.

Cabe mencionar que, en su momento, María de Lourdes Motta, madre de la celebridad, también señaló que su hija cometió “acciones irreconocibles” por influencia de Ángel Muñoz, a quien describió como una persona mentirosa.

“Nadie intenta boicotear la relación como algunos medios lo pueden sugerir. Es imposible tratar de tapar el sol con un dedo. Las acciones de mi hija son irreconocibles. Solo deseo sinceramente que tenga la voluntad de rectificar con sus hijos a tiempo”, indicó.

¿Qué dice Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, ante las acusaciones en su contra?

Los conductores del programa ‘Venga la alegría’ reportaron que lograron comunicarse con Ángel Muñoz, quien habría negado todas las acusaciones y reveló que iniciaría un proceso legal en contra de todos aquellos que “han hablado mal” de él.

“Esta redacción se comunicó con Ángel y, a través de una conversación de texto, confirmó que ya tiene preparada la orden de restricción en contra de quien lo está difamando. La audiencia se llevará a cabo a finales de marzo, en Estados Unidos”, informaron, señalando que, por este motivo, no puede dar más declaraciones sobre el tema.

De igual forma, evidenciaron documentos que probarían que Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara, no puede recuperar su visa por la orden de restricción solicitada por su expareja en 2014, y no debido a las influencias de Ángel, como se llegó a decir en su momento.

Cabe destacar que, hace algún tiempo, la artista también impuso una orden de restricción en contra del compositor por la forma como se expresaba de ella.

Aunado a esto, el programa señaló que también habían tenido comunicación con los abogados de la intérprete de ‘Lo busqué’, quienes confirmaron que la queja interpuesta por Francisco en relación con la autoría de algunas canciones de la celebridad no procedió y el trámite “ya está desestimado”.

¿Ana Bárbara involucrada en actividades criminales?

Este martes de TVNotas, Javier Ceriani contó que a Ana Bárbara, supuestamente, le gusta involucrarse “con hombres peligrosos”. Incluso, resaltó que, en su momento Martín Fabián, expareja de Ana Bárbara, sufrió un secuestro cuando estaba con ella. “Ana Bárbara no tiene el poder (para secuestrarlo) pero le comentó a alguien muy poderoso de México que estaba sacada de onda porque, supuestamente, Martín Fabián le había quitado un millón de dólares y lo secuestraron en la Condesa”.

De igual forma el periodista, indicó que Ángel Muñoz tiene problemas con la ley, lo que habría puesto a la artista bajo el radar de las autoridades.

“El costo que ella paga por estar con su pareja actual es muy alto. “Él fue investigado por extorsión y estuvo preso en 2018. Ella está en el radar y podría ser investigada”, puntualizó Ceriani.

