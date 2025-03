Ana Bárbara investigada; sus hijos corren peligro: “Uno vio un arma, estaba deprimido y la tomó"

En los últimos días, a través de su programa de YouTube, Javier Ceriani ha destapado delicadas situaciones con respecto a Ana Bárbara.

En exclusiva, nos contó detalles de la investigación que ha realizado sobre el supuesto pasado oscuro de la cantante:

“Después de que Ana Bárbara hablara pestes de su hermano Pancho Ugalde, empecé a investigarla. Descubri que su actual pareja, Ángel Muñoz, le llenó la cabeza de ideas. Le dijo que Pancho era peligroso, con la intención de separarlo de la familia. A inicios de marzo lo demandaron. No se puede acercar a ella ni a sus hijos. El tipo (Ángel) también intentó ponerme una orden de restricción a mí, pero le fue denegada por la corte”.

Ana Bárbara / Redes sociales

¿Ana Bárbara involucrada en el secuestro de su expareja? Esto asegura Javier Ceriani

El periodista recordó a Martín Fabián, expareja de Ana Bárbara, quien sufrió un secuestro cuando estaba con ella.

“Ana Bárbara no tiene el poder (para secuestrarlo), pero le comentó a alguien muy poderoso de México que estaba sacada de onda porque, supuestamente, Martín Fabián le había quitado un millón de dólares y lo secuestraron en la Condesa. Jorge Reynoso (esposo de Noelia) fue quien ayudó a que lo liberaran. Al salir, fue a verla para que le diera una explicación” Javier Ceriani

Ceriani reveló que alguien la protegía. Ante ello, le cuestionamos a quién se refería y contestó:

“El protector que tenía Ana Bárbara no era Joan Sebastian (†), era alguien mucho más poderoso que él. Por ello José Manuel Figueroa (hijo de Joan) la dejó colgada con el vestido de novia y se fue con Ninel Conde. El vestido ya estaba comprado”.

Continuó: “Ana Bárbara tiene armas en su casa. No se sabe si son por el trabajo de su pareja o por qué. Antero (padre de la también compositora) me afirmó que hubo una situación con uno de sus nietos. El adolescente vio un arma y como estaba deprimido la tomó. No sé qué hijo fue”.

Joan Sebastian / Instagram @anabarbaramusic, @joansebastian, @jmfigueroa_mx, @javierceriani y archivo TVNotas

¿Ana Bárbara se relaciona con personas peligrosas?, Lo que asegura Ceriani

Javier señaló: “Ana Bárbara siempre ha perdido la cabeza por los machos. Tiene un historial de embarazarse rápido, meterse con un viudo o con hombres peligrosos. Por eso también salió con Martín Fabián, un hombre feo, pero peligroso”.

El periodista dijo: “También visitaba a Ángel del Villar aunque no era su productor ni compositor. Él es un hombre al que se le vincula en serias investigaciones en EU. La protegía”.

Menciona: “El costo que ella paga por estar con su pareja actual es muy alto. Él fue investigado por extorsión y estuvo preso en 2018. Ella está en el radar y podría ser investigada”.

Sobre si cree que en el próximo libro de Anabel Hernández podría figurar Ana Bárbara, dijo: “Me parece que muchas ‘Anas’ vivieron una época en la que se movía mucho dinero en la radio. Ella sí podría ser investigada por Anabel”, concluyó.

Ana Bárbara y su expareja / Instagram @anabarbaramusic, @joansebastian, @jmfigueroa_mx, @javierceriani y archivo TVNotas

Papá de Ana Bárbara, Don Antero Ugalde, no quiere saber nada de su hija: “Está muerta para mí”

Antero Ugalde asegura que no habrá reconciliación con su hija Ana Bárbara. Está muy decepcionado de ella, pues no se preocupa por su salud. “No he estado bien. Ya casi tengo 83 y los años ya me vencieron. Todo se acaba en la vida”.

“Se me agotaron las fuerzas y las ganas de vivir. Es hora de agarrar el verdadero camino. Con la embolia que me dio, camino lento. Me duele todo. Me tienen que cuidar, pero tengo que trabajar porque el problema son las medicinas”.

Antero Ugalde “Esmeralda, mi hija, me llama diario, pero Ana Bárbara ya se olvidó de mí. Ella está muerta para mí y yo para ella. No sé qué le pasó. Ya ni buenos días, ni buenas tardes me da. En esta vida a quien ayudas te paga mal. Ser malagradecido es lo más ingrato del ser humano”.

“Mi papá siempre me decía: ‘Te van a pagar con una ch1ng4d4 patada’ y pasó. Pago lo que hice. Ella me puso en contra de todo el mundo. Me echó encima a su mamá”.

Ana Bárbara y su papá / Instagram @anabarbaramusic, @joansebastian, @jmfigueroa_mx, @javierceriani y archivo TVNotas

Antero Ugalde, papá de Ana Bárbara, afirma que la cantante lo mandó a agredir físicamente

Sobre que inmiscuyen a la cantante en cosas ilícitas, comentó: “Ella me echó encima a todos. Me mandó a golpear porque me metí a los medios. Yo siempre recibía a todos aquí. El conflicto grande fue cuando vino un tipo que trabajó a su lado y después yo di una entrevista. Eso no le pareció. Nunca supe que anduviera en mal camino. Siempre le previne de cosas malas. Ella supuestamente ha hecho todo solita. No quería que el público supiera que quien se ch1ng0 fui yo. Ella quería ser la heroína. Mi hijo Pancho también se fregó 8 años con ella y le fue mal”.

“Ana Bárbara se debió quedar por acá en una tiendita, o como secretaria de un abogado. La fama la volvió loca a esta niña. El poder, la popularidad y el dinero son peligrosísimos”.

Familia de Ana Bárbara / Instagram @anabarbaramusic, @joansebastian, @jmfigueroa_mx, @javierceriani y archivo TVNotas

Papá de Ana Bárbara sostiene que su hija cambió por culpa de Ángel Muñóz

Le preguntamos si se arrepiente de todo lo que le dio para que despuntara. Nos dijo: “Sí, claro. Nunca debí haber cometido esa burrada. Ella dijo que yo los abandoné (a su familia). Gracias a mis equivocaciones y estupideces, ella está donde está. Le daba mensualidad a su mamá. Se la quitó igual que a mí. Hace poco la visitó y la corrió. Desde que ella está con ese señor (Ángel Muñoz) dio el cambio”.

Sobre si habrá reconciliación con la intérprete, dijo contundente: “No, para nada. No me interesa volver a verla ni platicar con ella. No quiero ni que me vuelva a mencionar. Ya muerto para qué. Quiero que me cremen, para que ya nadie venga a verme”, concluyó.

Ana Bárbara / IG: @anabarbaramusic

La trayectoria artística de Ana Bárbara

Inició su carrera como modelo. Participó en el certamen de belleza Señorita México en 1989, en San Luis Potosí.

En 1993 fue elegida para El rostro de El Heraldo de México.

En 1994 publicó su primer disco. Entre sus éxitos más sonados están: “Nada”, “La trampa”, “Quise olvidar” y “Bandido”.

Fue nombrada como embajadora de la canción ranchera.

Su extensa trayectoria le ha valido obtener un Grammy latino (2005) y una estrella en el Paseo de la fama de Las Vegas (2016). Además, ha logrado tener más de 40 temas en las listas de popularidad de Estados Unidos, Billboard.

