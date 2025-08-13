¿Adrián Di Monte recibirá compensación por su polémica salida de La casa de los famosos México? Esto aseguran

La salida de Adrián Di Monte en la segunda semana de ‘La casa de los famosos México 2025’ sigue siendo un tema muy controvertido en redes sociales. Y es que, hace poco, Joanna Vega-Biestro reveló que, supuestamente, su eliminación se dio por un “error” en el conteo de votaciones.

Aunque la participación de Adrián en el reality fue sumamente polémica por las denuncias de infidelidad y maltrato que hizo su exesposa, Sandra Itzel, en su contra, muchos usuarios consideran que la expulsada de la noche debió ser Priscila Valverde.

Adrián Di Monte sale de LCDLFMX3 / Redes sociales

Te podría interesar: Adrián Di Monte: ¿De La casa de los famosos México a prisión? Suma 3 denuncias por violencia de género

¿Cuál fue el supuesto error por el que Adrián Di Monte salió de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Poco después de la expulsión de Adrián Di Monte de ‘La casa de los famosos México 2025’, Joanna Vega Biestro, quien suele asistir a los programas como panelista, contó que, en un principio, la eliminada era Priscila Valverde. Sin embargo, el conteó de las votaciones habría cambiado las cosas.

Según la presentadora de ‘Sale el sol’, los votos del público los cuenta un sistema que se actualiza cada cinco minutos y tanto Adrián como Priscila iban a la par. En el momento en que Galilea Montijo anunció que las votaciones se cerraban, el sistema indicó que Valverde era la que tenía que salir de ‘La casa’.

No obstante, cuando dicho mecanismo se actualizó, poco después de que se cerraran los votos, este indicó que Adrián era el expulsado. Tras una discusión con el notario que se encarga de que las cosas se lleven correctamente, se determinó que el cubano debía irse.

“El sistema que cuenta los votos no es de Televisa, sino una máquina que cada cinco minutos hace un ‘refresh’. En el momento en que Galilea anunció ‘se cierran votos’, Priscila estaba abajo, pero una actualización posterior hizo que Priscila rebasara a Adrián…El interventor fue quien decidió que saliera Adrián, por cuestiones de horario y otras razones. Fue una equivocación de segundos por el refresh de los últimos minutos” Joanna Vega Biestro

Hasta el momento, la producción de ‘La casa de los famosos México’ no se ha pronunciado ante esta “equivocación”. Sin embargo, recientemente, se reportó que, supuestamente, se le daría a Adrián una especie de compensación por lo ocurrido.

Adrián Di Monte / Redes sociales

¿Qué compensación supuestamente recibirá Adrián Di Monte tras su salida “errónea” de ‘La casa de los famosos México 2025’?

A través de su canal de YouTube, Javier Ceriani informó que, presuntamente, Adrián Di Monte recibirá una jugosa compensación por su polémica salida de ‘La casa de los famosos México 2025’.

De acuerdo con el periodista, al cubano, supuestamente, le pagarán cinco semanas de sueldo como una aparente disculpa por el error cometido.

Javier Ceriani “Aparentemente, hubo un error táctico y realmente Adrián no era quien tenía que salir. No fue por voto popular. Fue una equivocación del juego. Se notó que Adrián no tenía que salir. Como fue un error, le van a pagar 5 semanas de sueldo extra por el error que cometieron. Es una forma de negociar”

Ceriani afirmó que la información fue obtenida por una fuente certera dentro de ‘La casa’. Sin embargo, todo queda en calidad de rumor, dado ninguna fuente oficial se ha pronunciado a lo que reveló el periodista argentino sobre Adrián Di Monte.

Cabe destacar que nunca se ha mencionado de manera oficial cuánto gana cada participante. Sin embargo, de acuerdo con reportes extraoficiales, Adrián ganaría 140 mil pesos a la semana. Con base en esta cifra, la compensación del cubano sería de 700 mil pesos. No obstante, no hay ninguna fuente oficial que sustente esta información.

Lee: La casa de los famosos México: Adrián Di Monte confiesa que su hermana sufrió un intento de abuso

¿Qué dijo Adrián Di Monte sobre su salida de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En su momento, Adrián Di Monte se sinceró sobre su salida de ‘La casa de los famosos México 2025’ y la razón por la que, aparentemente, intentó regresar poco después mediante el sillón giratorio.

Aunque el cubano no dijo directamente que su eliminación fue “errónea”, indicó que, en ese instante, el equipo de producción le dijo que se “regresara”, lo que le causó mucha confusión.

“Estar en el túnel fue rarísimo porque me dicen: ‘No, regrésate, regrésate, regrésate’. Y yo con la cámara aquí… Y sales súper desnorteado”, manifestó.

Asimismo, aclaró que respeta la decisión del público: “Para aclarar, no me quería (regresar)… Yo dije: ‘Si el público me elige estar aquí adentro, el compromiso mío es con el público’”, resaltó.

Mira: Así fue cuando Adrián Di Monte protagonizó pelea con Sandra Itzel en un programa: “Escucha y no hables, mujer”