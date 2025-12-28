¡Galilea Montijo deja La casa de los famosos México y llega a La granja VIP en su segunda temporada!

En un movimiento inesperado dentro del mundo del entretenimiento mexicano, Galilea Montijo ha dado un giro radical a su carrera al anunciar su incorporación como nueva conductora de La granja VIP, para su segunda temporada. La decisión tomó por sorpresa no solo al público, sino también a los fans de La casa de los famosos México, programa con el que mantenía un acuerdo vigente y cuya producción, según fuentes, habría quedado completamente desconcertada al enterarse de su abrupta salida. ¿Cuáles son las razones?

Galilea Montijo presume que ha perdido 10 kilos gracias a su novio Isaac Moreno. / Instagram: @galileamontijo

¿Cuándo comenzó Galilea Montijo como conductora de La casa de los famosos México?

El ingreso de Galilea Montijo como presentadora de La casa de los famosos México significó un regreso simbólico a sus inicios dentro del mundo de los realities. Su nombramiento se hizo público el 11 de mayo de 2023.

El reality comenzó transmisiones el 4 de junio de ese mismo año, momento en el que Montijo apareció por primera vez al frente de esta adaptación mexicana.

A su lado estuvieron Diego de Erice y Odalys Ramírez, con quienes se encargó principalmente de dirigir las galas de nominación los miércoles y las de eliminación los domingos, espacios centrales para el desarrollo del programa.

De esta manera, Montijo reforzó su relación con los formatos de telerrealidad (tras haber ganado Big Brother VIP en 2002) y reafirmó su posición como una de las figuras más reconocidas de la televisión en México.

¿Cómo anunciaron la llegada de Galilea Montijo como conductora de La granja VIP?

El “fichaje” de Galilea Montijo por La granja VIP ha sido catalogada como una jugada maestra de la televisora del Ajusco. La conductora, conocida por su carisma y por ser una de las figuras más reconocidas en la televisión nacional, se integrará como la imagen principal de la nueva etapa del reality, cuya producción busca posicionarlo como el programa más fuerte de la temporada.

De acuerdo con fuentes cercanas al proyecto, la televisora llevaba meses buscando un elemento que pudiera competir directamente con los formatos de convivencia de la competencia, y Montijo se convirtió en la candidata ideal: trayectoria sólida, alcance mediático y un alto nivel de reconocimiento en el público masivo.

“ Cuando Gali aceptó, las oficinas explotaron en celebración ”, reveló un miembro del equipo de producción que pidió permanecer en el anonimato. “ Su llegada le da a La granja VIP un peso que jamás habíamos tenido ”, añadió.

La conductora habría firmado un acuerdo multimillonario que incluiría presencia exclusiva en la barra estelar y participación en la promoción internacional del formato.

Galilea Montijo / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Por qué Galilea Montijo ya no quiso seguir como conductora de La casa de los famosos México?

Si bien la decisión de Galilea Montijo unirse a La granja VIP es vista como un triunfo para la televisora del Ajusco, su salida repentina de La casa de los famosos México provocó molestia al interior de San Ángel. Según trascendió, la conductora estaba confirmada para la nueva temporada del programa y había participado incluso en juntas preparatorias.

La sorpresa llegó cuando, sin previo aviso, notificó a la producción que no continuaría en su puesto como conductora. Algunas versiones señalan que la televisora se enteró del fichaje por terceros, lo que habría generado un ambiente de tensión y reclamos internos.

“ Fue un golpe durísimo. Nadie lo veía venir ”, comentó un colaborador del reality. “ Había compromisos establecidos. Que se fuera así, de un día para otro, nos dejó en una posición muy complicada ”.

La ausencia de una figura fuerte al frente del programa obligaría a la producción a replantear su estrategia de lanzamiento, a tal vez a cancelar la siguiente temporada o tal vez en tener que inventar una IA que pueda suplirla.

Ante esto, solo queda esperar una nueva historia que pueda inventar este autor, ya que todo se trata de una broma y, al momento, Gali sigue formando parte de La casa de los famosos México: inocente palomita que te dejaste engañar este 28 de diciembre. ¡Feliz Día de los Inocentes!

