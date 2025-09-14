¿Galilea Montijo se sometió a un cambio radical para brillar en La casa de los famosos México 2025? Aseguran

Desde que arrancó la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, hay algo que no ha pasado desapercibido: los impactantes looks de Galilea Montijo. Cada domingo, la conductora principal aparece con vestidos de diseñador que no solo resaltan su figura, sino que se han convertido en tema de conversación en redes sociales. Pero, ¿esto es casualidad o parte de una estrategia bien pensada? ¡Entérate!

Lee: Facundo hace fuertes revelaciones sobre La casa de los famosos 2025 ¿La producción le ayudó? “Entré confiado”

Galilea Montijo lució una creación del diseñador mexicano Iván Ávalos. / Instagram: @galileamontijo

¿Cuál fue el motivo detrás del cambio físico de Galilea Montijo en La casa de los famosos México?

Según el programa Dulce y picosito, la producción del reality le pidió a Galilea Montijo que mejorara su aspecto físico para esta temporada. La periodista, presentadora de dicho programa, aseguró que desde el año pasado, la conductora comenzó a entrenar intensamente y a buscar diseñadores que la ayudaran a lucir espectacular en cada gala.

“Yo me enteré que le dijeron que le tenía que echar más ganas a su apariencia para esta temporada y lo cumplió porque se ve mucho mejor” Dulce y picosito

Según la conductora del programa, Galilea Montijo recibió una petición directa para mejorar su imagen. Aunque en temporadas anteriores ya lucía distintos outfits, esta vez sus vestidos se volvieron tendencia. ¿La razón? Un cambio físico evidente y una estrategia de estilo mucho más pulida.

Lee: Dos famosos ingresarán a La casa de los famosos México hoy viernes 12 de septiembre: ¿Nuevos habitantes?

Galilea Montijo presume que ha perdido 10 kilos gracias a su novio Isaac Moreno. / Instagram: @galileamontijo

“Está muy delgada, se ve que está muy ejercitada, que ha entrenado muchísimo, se le nota contenta y ese es el principal ingrediente para que se vea bien” Dulce y picosito

Además, la conductora destacó que el nuevo estilo de Galilea ha generado conversación cada semana, lo cual beneficia tanto a la conductora como a su stylist.

“Lo interesante es que crea conversación lo que se pone cada domingo, eso es muy bueno para ella, para su stylist, para mí” Dulce y picosito

Mira: Daniela Luján se sincera; así enfrentó el ‘hate’ por apoyar a Mariana Botas en La casa de los famosos México

Galilea Montijo presume que ha perdido 10 kilos gracias a su novio Isaac Moreno. / Instagram: @galileamontijo

¿Cómo se eligen los looks virales de Galilea Montijo en La casa de los famosos México?

Nada de improvisaciones. El estilista Waitsman reveló que existe una planificación detallada detrás de cada outfit que Galilea Montijo luce en el programa. Desde el vestido hasta el peinado y los accesorios, todo se elige con precisión para fechas clave como las galas de nominación y eliminación.

Este enfoque estratégico ha hecho que sus atuendos se vuelvan icónicos y que cada aparición en pantalla se convierta en tendencia. No es casualidad que cada domingo, los usuarios en redes sociales estén atentos a lo que Galilea se pondrá.

“Sí hubo un plan, una agenda muy específica para elegir cada vestido, en qué fecha, el cabello”, explicó el periodista O’Farrili.

Galilea Montijo / IG: @galileamontijo / X

En el programa Dulce y Picosito, los expertos en espectáculos analizaron el vestido que Galilea lució el domingo pasado: un corsé metálico que dejó a todos con la boca abierta. Aunque no todos los outfits han sido del gusto de los comentaristas, coinciden en que esta temporada ha marcado un antes y un después en el estilo de la conductora.

“No todo lo que se ha puesto está padre, hay unas cosas muy padres con las que ella se ve muy bonita, otras no tanto, pero ya estamos todos muy atentos”, dijeron los conductores.

Este nuevo enfoque ha logrado que Galilea Montijo se convierta en un referente de moda dentro del reality, y que su presencia en La casa de los famosos México sea más fuerte que nunca.

Hasta ahora, Galilea Montijo no ha confirmado si realmente recibió esa petición, pero lo que sí ha dicho públicamente es que ha bajado de peso gracias a su novio Isaac Moreno, con quien se ha dedicado a hacer ejercicio y mantener una rutina saludable.