Galilea Montijo ‘humilla’ a Ricardo Peralta ¿por criticar su look en La casa de los famosos México?

La conductora de ‘La casa de los famosos México’, Galilea Montijo, fue halagada en redes sociales por su reciente look en la gala de eliminacióndel reality. Sin embargo, un comentario de Ricardo Peralta sobre el vestido de la famosa no pasó desapercibido en redes. ¿Criticó a la conductora por el outfit que usó en la gala de eliminación del domingo 7 de septiembre?

Cabe destacar que Galilea Montijo ha sido tema de conversación por su aspecto en ‘La casa de los famosos México’. Algunos usuarios han mencionado que la conductora se ha mostrado con conjuntos que han destacado en clase, estilo, elegancia y belleza. Ahora, Ricardo Peralta causó revuelo entre usuarios por reaccionar al outfit de la conductora. ¡Ella respondió!

Galilea Montijo ha sido halagado por su estilo en La casa de los famosos México 2025. / IG: @galileamontijo / X

¿Cómo lució Galilea Montijo en la gala de eliminación de La casa de los famosos México’ el 7 de septiembre?

En la gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’, Galilea Montijo dejó boquiabierto al público con su conjunto de la noche. En redes destacaron su originalidad en el atuendo de dicha transmisión.

La también conductora de ‘Hoy’ portó un strapless de falda corta de color dorado y puntos negros. Esto acompañado de de cinturón metálico al frente, el cual simulaba la silueta de una mujer.

Así fue el look de Galilea Montijo en la gala de eliminación de La casa de los famosos México. / YT

Eso no es todo, la famosa también optó por un peinado suelto, ondulado y maquillaje sencillo, pero elegante, el cual combinó con el tono de su vestido.

Como era natural, el detalle de su cinturón no pasó desapercibido por cibernautas en redes sociales. Esto por lo peculiar que es un accesorio de este estilo. Incluso, Ricardo Peralta no tardó en reaccionar a este look.

¿Qué dijo Ricardo Peralta del vestido que usó Galilea Montijo en la gala de eliminación de La casa de los famosos México?

Ricardo Peralta reaccionó al atuendo de Galilea Montijo en la gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México’, declaraciones que no pasaron desapercibidas en redes sociales. ¿Criticó a la conductora del reality?

A través de su cuenta oficial de ‘X’, Ricardo Peralta mencionó que él tiene el mismo cinturón que Galilea ocupó en la gala de ‘La casa de los famosos México’. Incluso, halagó a la conductora con su frase característica: “Loba”.

“Loba, Gali y yo tenemos el mismo cinturón de Ivan Ávalos”. Ricardo Peralta

Además, publicó una fotografía en la que él posó con el mismo cinturón que ocupó Montijo.

Asimismo, de manera anticipada, respondió a los haters sobre los malos comentarios que le harían por su publicación: “Haters poniendo sus comentarios de odio en 5, 4, 3, 2…”.

Sin embargo, la misma Galilea Montijo reaccionó de una mera inesperada en el programa ‘Hoy’.

Así lo dijo Ricardo Peralta:

Loba Gali y yo tenemos el mismo cinturón de Ivan Ávalos 😍 pic.twitter.com/sCC94eMazA — Ricardo Peralta (@torpecillo_) September 8, 2025

¿Cómo reaccionó Galilea Montijo a los comentarios de Ricardo Peralta por su look en La casa de los famosos México?

Durante la reciente transmisión del programa ‘Hoy’, Galilea Montijo le respondió a Ricardo Peralta, pero lejos de agradecerle sus comentarios, reprobó que el influencer se haya, aparentemente, comparado con ella.

“Por cierto, Ricardo Peralta, no es el tuyo, mi rey. Es del mismo diseñador, pero no tenemos la misma cintura, hermana. ¿Cómo vamos a caber?“. Galilea Montijo

Eso no es todo, uno de sus compañeros del foro de ‘Hoy’ remató las declaraciones de Gali con el siguiente comentario: “¿Sabes qué le diría? Ese vestido ya se contó“.

Galilea Montijo se lanzó contra Ricardo Peralta en el programa ‘Hoy’ por mencionar que tenían el mismo cinturón. / IG: @torpecillo / @galileamontijo

Lo anterior en alusión a uno de los posicionamientos más polémicos de Ricardo Peralta con el líder del cuarto ‘Mar’ en ‘La casa de los famosos México’ en su segunda temporada.

Aunque Ricardo Peralta no le ha respondido a Galilea Montijo, usuarios señalaron que la conductora de ‘Hoy’ malinterpretó las palabras del influencer, dado que, supuestamente, “nunca se quiso comparar con ella”. Sin embargo, hubo quienes celebraron que la famosa “lo haya humillado”. ¿Será?



Así lo dijo Galilea Montijo:

¿Quién es Iván Ávalos, el diseñador que viste a Galilea Montijo?

Iván Ávalos es un diseñador mexicano originario de Ixmiquilpan, Hidalgo, que inició su carrera en 2013 en México diseña. Aunque no estudió formalmente moda, se formó de manera autodidacta y rápidamente destacó en plataformas como el Mercedes-Benz Fashion Week México.

Su estilo es camp, teatral y arriesgado, con bordados manuales, siluetas oversized y detalles inspirados en la naturaleza. En 2025 presentó la colección Rhonda, basada en los insectos, de la cual provino el vestido que lució Galilea Montijo en La casa de los famosos México.

Ha vestido a celebridades como Jennie (Blackpink), Shakira, Danna Paolay Yalitza Aparicio, lo que lo llevó a consolidarse como uno de los diseñadores mexicanos más influyentes de la moda contemporánea.

