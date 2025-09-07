¿Quién es el sexto habitante eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’ hoy 7 de septiembre?

La emoción está al rojo vivo en La casa de los famosos México 2025. Este domingo 7 de septiembre se lleva a cabo la sexta gala de eliminación, y uno de los nominados abandona la competencia. La tensión aumenta a medida que se acercan al climax del programa y las especulaciones sobre quién dejará la casa se intensifican.

Filtran lista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Quiénes son los nominados en ‘La casa de los famosos México’ para la gala de eliminación hoy domingo 7 de septiembre?

En esta semana, la dinámica de nominación de La casa de los famosos México se volvió aún más estratégica. La Jefa estableció que cada participante tenía que dar 3, 2 y 1 punto para nominar. Además, las bolas doradas, que quedaron en manos de Alexis Ayala y Elaine Haro, añadieron un giro inesperado a la nominación.

Tras la intensa gala de nominación del pasado miércoles 3 de septiembre, los habitantes que quedaron en la cuerda floja antes de la prueba de salvación fueron:



Los habitantes que lograron evitar la nominación fueron Mar Contreras, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Elaine Haro, Abelito y Guana, este último gracias a que ganó la prueba de líder y obtuvo la inmunidad.

Esta fue la placa de nominados de La casa de los famosos México / Especial

¿Quién obtuvo la salvación y qué participante salió de la placa de nominados en ‘La casa de los famosos México’?

En la sexta semana de La casa de los famosos México, la prueba por la salvación se llevó a cabo este viernes 5 de septiembre, con Elaine Haro enfrentándose a ‘Guana’, líder de la semana, en el juego de regla rusa. La dinámica funcionó así: ambos participantes tenían que lanzar fichas en distintas rondas para sumar puntos según la posición en la que cayeran. Elaine Haro logró acumular 450 puntos, mientras que ‘Guana’ alcanzó 350 puntos, lo que permitió a Elaine ganar la salvación y decidir a quién proteger de la nominación, eligiendo a Abelito.

Por lo que la placa final quedaría así:



La decisión final sobre quién abandonará el reality se definirá en la gala de eliminación del domingo 7 de septiembre, mientras los seguidores del programa continúan atentos a las votaciones y tendencias en redes sociales.

Elaine Haro será la retadora de Guana por la salvación / Redes sociales

¿Cómo fueron los posicionamientos de ‘La casa de los famosos México 2025' hoy 7 de septiembre?

La gala de eliminación de La casa de los famosos México se transmitirá hoy, domingo 7 de septiembre de 2025, a las 20:30 horas (hora del centro de México). La emisión será por el canal Las Estrellas y también estará disponible en la plataforma ViX Premium. En ViX, los usuarios pueden votar una vez de manera gratuita o hasta diez veces si cuentan con una suscripción.

Los posicionamientos seguro estarán con todo.

Información en desarrollo...

Porcentajes nominados y Shiky / Facebook: Oshi en vivo y canva

¿Quién es el eliminado de La casa de los famosos México hoy 7 de septiembre según encuesta en redes sociales?

Según encuestas filtradas por el influencer “Oshi en vivo” en Facebook, los porcentajes de apoyo del público para los nominados son los siguientes:

Aarón Mercury : 27%

Facundo : 19%

Dalílah Polanco : 17%

Shiky : 14%

Además de la encuesta mencionada anteriormente, otras filtraciones indican que Shiky sigue siendo el más votado para abandonar la casa. Sin embargo, las votaciones continúan abiertas hasta el momento de la gala, por lo que el resultado final podría variar.

Es importante destacar que, aunque estas encuestas ofrecen una visión del sentimiento del público, no son oficiales y el resultado final dependerá de las votaciones realizadas en la página oficial del programa.

