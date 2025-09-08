Mamá de Aldo de Nigris apoya a Facundo y llora, ¿está favor de cuarto Día en La casa de los famosos México?

Aunque la guerra entre el cuarto Día y el cuarto Noche ya está declarada en “La casa de los famosos México”, con fuertes rivalidades encabezadas principalmente por Alexis Ayala y Facundo, y por Mar Contreras y Dalilah Polanco respectivamente, no todo es desarmonía. Los habitantes también disfrutan de momentos de convivencia agradable.

Sin embargo, pese a lo que muchos podrían imaginar —que la mamá de Aldo de Nigris estaría molesta con Facundo por la broma pesada que le hizo a su hijo al jalarle un tapete y tirarlo al piso—, la realidad sorprendió a los seguidores del reality.

La mamá de Aldo de Nigris, conocida como Leticia de Nigris, impactó esta semana con un mensaje inesperado que dejó a sus fans con la boca abierta pues demuestra su empatía a Facundo: ¿está apoyando a al cuarto Día?

Leticia de Nigris, mamá de Aldo de Nigris sorprende al mostrarse conmovida por Facundo. / Redes sociales

¿Qué dijo Leticia de Nigris, mamá de Aldo de Nigris sobre Facundo en “La casa de los famosos México”?

“La verdad, con las palabras que dio Facundo ahorita, cuando hizo la llamada con (Delia) su novia, lloré mucho porque se ve que es de buenos sentimientos. Tal vez, como dijo su novia, que aguante un poco más la manera de ser de otras personas, su forma de ver la naturaleza y de ver a los insectos, pero como quiera, tenemos que estar todos en paz, apoyándonos y felicitándonos. Estoy muy feliz de ver “La casa de los famosos México” y que le esté yendo bien a todos”, compartió en un video de TikTok.

El mensaje tomó por sorpresa a todos, pues muchos aplaudieron el gesto de la mamá de Aldo de Nigris y lo tomaron como ejemplo, especialmente ante el hate que se ha originado en redes entre fans del cuarto Noche y del cuarto Día, quienes han llegado a fanatizarse al grado de promover mensajes de odio.

“Al fin un mensaje que no promueve el odio, este tipo de comentarios si reflejan que apoyan a Aldo, sus fans deberían entenderlo si lo quieren de verdad, denigrar a otros no es cool”, escribió una internauta en redes como respuesta a su mensaje.

Delia, prometida de Facundo, acusó haber recibido amenazas de muerte tras las broma a Aldo de Nigris y su comentario sobre Aarón Mercury, mientras que Jessica Segura sufrió hate al tratar de defender a su amiga Mariana Botas de quienes arremetían contra ella por no devolverle su sudadera a Aldo de Nigris.

¿Por qué la mamá de Aldo de Nigris lloró con Facundo en La casa de los famosos México?

Leticia de Nigris aseguró en su TikTok que se puso a llorar al ver la llamada que Facundo tuvo con su prometida, Delia. Recordemos que esta semana el conductor de La Moneda del Destino recibió 30 mil pesos, los cuales pudo intercambiar con “la Jefa” por una llamada a un ser querido. Él decidió comunicarse con su futura esposa, quien le recordó la importancia de ser él mismo.

Sin embargo, lo que más destacó de este momento fue que Facundo, desbordado por la emoción, se puso a llorar mientras expresaba cuánto ama a Delia, un gesto que conmovió a numerosos televidentes, incluida la mamá de Aldo de Nigris. Aunque al principio había mostrado su desacuerdo con la broma que Facundo le hizo a su hijo, ahora no guarda resentimientos.

