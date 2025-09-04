Facundo revela la verdad de su llanto tras llamada con Delia en La casa de los famosos México ¿fue por celos?

Una llamada, una voz inesperada y un llanto que duró más de dos horas. Facundo se quebró emocionalmente tras comunicarse con Delia García, desde La casa de los famosos México pero lo que realmente desató la polémica fue que un hombre contestó primero. ¿Infidelidad? ¿Error? Hasta su hija Mila tuvo que salir a defender a Delia. ¿Qué pasó realmente? Esto es lo que contó Facundo.

Lee: Abelito vs Facundo: protagonizan pelea en plena gala de La casa de los famosos México 2025 ¿Qué pasó?

Novia de Facundo acusada de infidelidad tras llamada en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué pasó en la llamada de Facundo con Delia García en La casa de los famosos México 2025?

La famosa llamada de Facundo a Delia García, su prometida, desde La casa de los famosos México, fue parte de una dinámica conocida como las cajas del destino. Al ganar la “moneda del destino”, Facundo obtuvo un premio económico de 30 mil pesos, pero la producción le ofreció cambiarlo por una llamada con su pareja. Sin dudarlo, sacrificó el dinero con tal de escuchar la voz de Delia García, su “bebezungui”.

El momento no fue tan sencillo. El primer intento resultó extraño: contestó un hombre y colgó de inmediato. Después, las siguientes marcaciones fueron directo al buzón de voz. La tensión en el estudio y entre los habitantes de la casa creció, hasta que finalmente la Jefa intervino para asegurar que la llamada se concretara.

Cuando por fin escuchó la voz de Delia, Facundo no pudo contenerse. Entre sollozos, le dijo cuánto la extrañaba y repitió varias veces su apodo cariñoso. La breve conversación, que apenas alcanzó los dos minutos, fue suficiente para desatar un torrente de lágrimas que continuó horas después. Sus compañeros lo observaron conmocionados y algunos incluso lo consolaron, mientras en redes sociales estallaban los comentarios: ¿quién era el misterioso hombre?, ¿por qué lloró tanto?, ¿qué se dijeron realmente?

Mira: Mar Contreras defiende a Alexis Ayala de comentario “desafortunado” de Facundo en La casa de los famosos México

Facundo llamada a su novia en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Por qué lloró Facundo durante horas después de hablar con Delia García desde La casa de los famosos México 2025?

La escena no terminó con la llamada. Facundo lloró desconsolado durante gran parte de la noche en La casa de los famosos México, lo que generó una ola de especulaciones en redes sociales. ¿Fue por la voz del hombre que contestó? ¿Por la reacción de Delia? ¿O simplemente por la emoción del momento?

El conductor decidió aclararlo todo. Durante una sesión de ejercicio, se dirigió a la cámara para compartir su versión de los hechos. “Una cobijita al corazón saber que mi novia sí me quiere. No dudaba que me quería, pero escucharla fue demasiado bonito, es como una energía puramente bella, sentí como que cada segundo valió la pena, yo quería más. Cuando vi 2 minutos dije: ‘Tengo un chingo de tiempo’”, expresó.

Facundo dejó en claro que su llanto no fue por tristeza ni sospechas, sino por la intensidad del reencuentro. “Todavía me dejaron como 20 segundos más (…) No paré de llorar como en dos horas, pero de felicidad. Sin duda es la llamada más cara que he hecho en mi vida, pero estoy convencido que valió cada peso. Pudo haber sido más cara y yo, sea lo que sea, lo único que quería era hablar con mi novia”, dijo.

Además, reflexionó sobre el amor correspondido: “Nunca he pasado tanto tiempo sin hablar con ella, no quiero pasarlo. Se siente bien bonito que la persona que amas te ame, es el sentimiento más poderoso, porque amar es bien hermoso, pero que la persona que ames te ame es todavía más bello”.

Lee: La casa de los famosos México: Exesposa de Facundo arremete contra Alexis Ayala tras encontronazo con el actor

¿Delia García fue infiel? La hija de Facundo responde a los rumores que desataron los fans de La casa de los famosos México 2025

En redes sociales comenzaron a circular rumores de una posible infidelidad por parte de Delia García, alimentados por el hecho de que un hombre contestó el teléfono. Ante esto, Mila, hija de Facundo, decidió romper el silencio y defender a la prometida de su papá.

A través de TikTok, Mila explicó que Delia ya sabía que le iban a llamar. “A Delia le avisaron desde tres horas antes que le marcaran”, dijo. Y sobre el hombre que respondió, fue clara: “Ni modo que estuviera: ‘ay, amor, contéstale a mi otro amor’”. Según Mila, Facundo marcó un número equivocado, lo que explicaría la confusión.

Y aunque Facundo insiste en que su llanto fue de felicidad, el episodio sigue alimentando debates en redes sociales. ¿Fue solo un malentendido o hay algo más detrás de esa llamada?