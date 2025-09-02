La casa de los famosos México: Exesposa de Facundo arremete contra Alexis Ayala tras encontronazo con el actor

La tensión en La casa de los famosos México 2025 escaló más allá de las paredes del reality, luego del enfrentamiento entre Facundo y Alexis Ayala en el posicionamiento. A raíz del conflicto, Esmeralda Palacios, exesposa del conductor, explotó en redes sociales con una dura crítica contra el actor de 60 años. ¿Qué le dijo?

¿Por qué Facundo y Alexis Ayala pelearon en el ‘posicionamiento’ de La casa de los famosos México 2025?

Durante el más reciente posicionamiento de La casa de los famosos México 2025, Facundo se dirigió a Alexis Ayala acusándolo de ser agresivo y generar un ambiente violento dentro del reality.

“Eres agresivo con todos los del cuarto Día. (...) Cuando hay gritos o violencia estás tú metido” Facundo

No es la primera vez que chocan en el programa, han existido más momentos tensos entre ambos famosos, dos de ellos surgieron la semana pasada:



Facundo discutió con Alexis Ayala tras el posicionamiento que tuvo él con Priscila Valverde, pues, a su parecer, no "entendió" el mensaje o la idea por la que Ayala le cantó a la modelo. A raíz de esto, los ánimos se calentaron durante la cena, pues Alexis le pidió a Facundo no poner palabras que no ha dicho en su boca".

Otro momento de enfrentamiento fue apenas el día sábado durante una dinámica en la que Facundo, Alexis y Aldo hicieron equipo. Se enfrentaron a Shiky, Dalílah y Elaine. En un momento, Shiky tomó por error unas fichas del juego 'jugolito', y rápidamente Alexis le gritó por su acción. A pesar de que en ese momento no pasó a mayores, minutos después Facundo dijo "Sus gritos no me representan", haciendo referencia a Alexis.

¿Qué dijo Esmeralda Palacios, exesposa de Facundo, sobre el cuarto Noche y Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

Tras el enfrentamiento de ambos famosos en La casa de los famosos México, Esmeralda Palacios, exesposa de Facundo, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su postura.

En una serie de historias, respaldó completamente las palabras de su exmarido y criticó duramente al actor.

Qué corazones tan negros y personas malas son las de Noche. Menos Abelito. (...) Alexis es realmente malo, sorry, no me voy a silenciar. Tristemente es lo que le gusta a la gente, malos ratos, malos tratos. ¿Y a ti te gusta que te traten mal? Esmeralda Palacios vía IG

La comunicadora también cuestionó el tipo de contenido que se consume actualmente, asegurando que los espectadores parecen premiar comportamientos agresivos. El mensaje no pasó desapercibido en redes sociales. Algunos usuarios celebraron sus palabras, así como otros reprobaron que se enganche con Alexis Ayala, dado que Facundo también ha tenido actitudes, supuestamente, “cuestionables”.

Al momento, Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, no se ha pronunciado a estas declaraciones.

¿Facundo y Alexis Ayala se fueron a los golpes en La casa de los famosos México?

Tras la salida de Mariana Botas del reality, el ambiente dentro de La casa de los famosos México 2025 se tornó aún más tenso. La convivencia entre los participantes se volvió más ríspida, y la situación alcanzó un punto crítico cuando Facundo y Alexis Ayala protagonizaron un nuevo altercado.

Se ha rumorado incluso que el enfrentamiento estuvo cerca de escalar a una confrontación física. Durante este momento de alta tensión, Alexis Ayala acusó a sus compañeros de orquestar una supuesta campaña para desprestigiarlo dentro del programa, lo cual generó la inmediata reacción de Facundo, quien respondió:

“No digas mam... de campañas de desprestigio”. Facundo

Minutos después del enfrentamiento, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar que la plataforma ViX presentó fallas en su transmisión. Esto desató especulaciones entre los seguidores del reality, quienes sugirieron que la pelea entre ambos pudo haberse tornado violenta y que por esa razón la producción habría decidido cortar la señal.

Comentarios como los siguientes comenzaron a circular:



“Apenas me doy cuenta que fue un error general, yo reinicié como cuatro veces”,

“¿Entonces sí se pelearon? Alexis se veía muy alterado después del posicionamiento de Facundo”,

“Creo que la producción apagó las cámaras porque se fueron a los golpes”.

Pese a los rumores que circulan, no existe confirmación oficial de que haya ocurrido una agresión física . Por esta razón, la información antes presentada queda en estricta calidad de RUMOR.

