Priscila Valverde habla de su eliminación de La casa de los famosos, ¿ella debió salir en vez de Adrián Di Monte?

Platicamos con Priscila Valverde, exreina de belleza y cuarta eliminada de La casa de los famosos México 2025, y nos dio detalles de su salida del reality. Además rompió el silencio acerca de la polémica presunta equivocación en el carrusel cuando salió Adirán Di Monte. ¿Ella tenía que haber salido antes?

El equipo de Priscila Valverde rompió el silencio por supuestos ataques contra la ex reina de belleza / Captura de pantalla

¿Cómo vivió Priscila Valverde su estancia y eliminación de La casa de los famosos México 2025?

Priscila Valverde, ex reina de belleza, detalló los momentos más difíciles de su paso por La casa de los famosos México 2025. Tras cuatro semanas de convivencia, la modelo destacó que su salida no estuvo marcada por el desánimo, pero sí por uno de los retos más grandes: la falta de privacidad y el control limitado sobre su rutina diaria.

Valverde señaló que lo más complicado no eran las competencias ni los conflictos con otros participantes, sino la imposibilidad de mantener momentos de intimidad o simplemente organizar su vida como lo hacía fuera del encierro.

Respecto a su salida nos dijo:

“La verdad es que me cayó de shock, pero en el mejor sentido de la palabra, yo pensé que me iba a ir la primera semana. Desde antes de entrar a la Casa yo dije ‘es un programa en el que el público manda, estoy compitiendo contra gente de una trayectoria impresionante, años de carrera en la actuación, el canto, la comedia, yo estoy consciente de que me iré pronto’, y cuál, llegué a la cuarta semana que es casi la mitad. No esperaba llegar más lejos”.

Priscila Malverde en La casa de los famosos México 2025 / Instagram

¿Priscila Valverde debió salir de La casa de los famosos México en ves de Adrián Di Monte?

En la segunda gala de eliminación cuando se dio la expulsión de Adrián di Monte, mucho se especuló que hubo un error y que quien realmente debía salir era Priscila, quien ya se enteró de estos rumores y los enfrenta, “a mí no me gusta quedarme con la duda y yo sí le pregunté a la producción que son de una calidad intachable de una magnitud enorme”.

Priscila agregó: “Me dijeron ´cuidamos cada detalle que no hay manera de que eso nos pase. Sólo hubo un malentendido de que cuando sales te tienes que quedar sentado en la silla unos segundos, y él se paró inmediatamente, y le dijimos que se regresara, pero para sentarse´. Eso me comentaron a mí”.

¿Qué proyectos tiene en puerta Priscila Valverde después de su salida de La casa de los famosos México?

Tras salir de La casa de los famosos México, Priscila Valverde compartió que ya se encuentra al tanto de lo que sucede fuera de la casa, pero que también está enfocada en su futuro profesional. La modelo mencionó que tiene en puerta proyectos relacionados con modelaje, actuación y conducción, y espera que estas oportunidades le permitan seguir creciendo en su carrera.

En cuanto a su estilo de vida, Priscila aclaró que no sigue dietas estrictas y que dentro de la realidad tuvo la oportunidad de disfrutar de celebraciones y alimentos variados, aunque con moderación. Además, incluyó un mensaje de motivación dirigido a jóvenes:

“Más allá de lo físico, importa cómo te sientas por dentro. Eso se refleja en el exterior” Priscila Valverde

Esta es la estatura de Priscila Valverde y Abelito / Facebook

¿Quiénes son los favoritos de Priscila Valverde para ganar La casa de los famosos México?

La modelo también reveló sus predicciones sobre los posibles ganadores de La casa de los famosos México, mencionando a varios compañeros como candidatos fuertes:

“Shiky ama la vida y contagia esas ganas. Abelito es un ser increíble. Guana es muy talentoso. Dalila es una gran representación de la mujer guerrera”. Priscila Valverde

En cuanto a un posible regreso a un reality similar a La casa de los famosos México, Priscila no cerró la puerta. Afirmó que si el público la quisiera de vuelta, estaría dispuesta a intentarlo nuevamente. Tras su eliminación, la competencia continúa con once habitantes, quienes siguen enfrentando retos semanales, dinámicas de convivencia y la vigilancia constante de las cámaras.

Sinceramiento entre Alexis Ayala y Priscila Valverde en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Cuál fue la audiencia y número de votos de la cuarta gala de eliminación de La casa de los famosos México?

La casa de los famosos México terminó su cuarta semana alcanzando la cifra de 15.2 millones de televidentes en la gala de eliminación del domingo 24 de agosto.

La interacción del público volvió a demostrar el impacto de este exitoso reality al contabilizar en la pasada gala de eliminación más de 16.6 millones de votos.

En esta quinta semana siguen 11 celebridades.