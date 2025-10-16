Dalílah Polanco lanza dardo a sus haters de La casa de los famosos México; ¿los llamó poco inteligentes?

Dalilah Polanco, exhabitante de La casa de los famosos México 2025, vuelve a colocarse en el centro de la controversia luego de que se viralizara un fragmento de una entrevista con reporteros en la que defendió su estilo de humor, al que calificó como “humor negro”. ¿Qué dijo exactamente?

Secta a la que perteneció Dalilah Polanco / Redes sociales

¿En qué lugar quedó Dalílah Polanco en La casa de los famosos México 2025?

La tercera temporada de La casa de los famosos México llegó a su fin el domingo 5 de octubre, y tuvo como ganador a Aldo de Nigris, influencer originario de Monterrey. Con su victoria, obtuvo un premio de cuatro millones de pesos.

Aldo fue integrante del “team Noche”, y se coronó frente a un habitante del “team Día”, persona que generó controversia por momentos y comentarios dentro de La casa de los famosos México.

Los dos últimos habitantes en salir del reality fueron Aldo de Nigris y Dalílah Polanco. La actriz se quedó con un digno segundo lugar, a pesar de las críticas en su contra, Polanco llegó bastante lejos.

Mira: ¿Dalílah Polanco descubre que sus fans eran ‘bots’? La actriz rompe en llanto al enterarse de este detalle

¿Qué enfermedad tiene Dalílah Polanco, la nueva habitante de ‘La casa de los famosos México 2025? / Instagram

¿Qué dijo Dalílah Polanco a las críticas en contra de su “humor” en La casa de los famosos México?

En un vídeo compartido en YouTube por la cuenta “Eden Dorantes Oficial”, se observa a la actriz, Dalílah Polanco, declarando que su sentido del humor siempre ha sido negro y que, dentro de La casa de los famosos México 2025, simplemente actuó como es.

Llegas al contexto real, te das cuenta de que es una broma, te das cuenta de que mi humor es negro. Mi humor es negro, siempre lo ha sido. Dalílah Polanco

La polémica llegó instantes después, y es que aseguró que su tipo de humor es para “personas inteligentes”, algo que no fue bien visto por los internautas:

Tú que me conoces (refiriéndose a una periodista que se encontraba en el lugar) de hace muchos años, soy de humor negro, el humor negro es para las personas inteligentes, ya ríanse, ya ríanse. Dalílah Polanco

Estos son algunos de los comentarios hechos por internautas, en los que tachan a la actriz de “arrogante":



“Jajajaja, ella en verdad se cree graciosa”,

“‘Ríanse’ pero cómo se van reír de algo que no da risa?” y,

“El humor negro es una cosa muy diferente a lo que ella hacía, lo de ella es control, envidia y mucha maldad”.

Minuto 2:50.

Mira: Hija de Raquel Bigorra reacciona destrozada al no ver ganar a Dalilah Polanco en La casa de los famosos México

¿Por qué Dalílah Polanco lloró al hablar de La casa de los famosos México 2025?

Dalilah Polanco, expareja de Eugenio Derbez, admitió que le resulta difícil mirarse al espejo. Aunque ha trabajado intensamente en terapia y se siente una mujer segura, todavía enfrenta una constante lucha interna con la presión de querer verse mejor.

“Yo creía que estaba a gusto cuando entré a la casa; sentía que era un momento bueno, pero cuando llegué, lo que voy a decir me dio fuerte: veía a todas y cada una de las chicas y decía ‘wow, son todas bonitas’ y pensé que me necesitaban a mí como la chistosa, que no fuera bonita que las haga reír”.

Conmovida hasta casi llorar, Dalilah expresó la inseguridad que experimentó al compararse con otras participantes como: Ninel Conde, Mar Contreras, Priscila Valverde, Elaine Haro, Olivia Collins y Mariana Botas, al no sentirse tan atractiva como ellas.

Pensé: ‘Dios mío, qué guapas, claro, me invitaron porque soy la chistosa y necesitan quizá a alguien que no sea así (bonita), a alguien que se salga del molde que dija pendej… es lo que sentí es que verlas a todas y verme a mí. Dalílah Polanco

Estos comentarios generaron empatía en algunas personas en redes sociales.

Te puede interesar: Dalilah Polanco, Joanna Vega y Marta Guzmán vs Martha Figueroa por las “mariposas” en La casa de los famosos