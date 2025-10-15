Olivia Collins sufre bochornosa caída en pleno desfile de moda ¿Cuál es su estado de salud?| VIDEO

La pasarela que debía ser un desfile de glamour y elegancia se convirtió en un momento de susto e incertidumbre cuando Olivia Collins sufrió un accidente que dejó a todos con el aliento contenido.

La actriz, conocida por su larga trayectoria en cine y televisión, estaba en pleno desfile cuando ocurrió el inesperado incidente, que la hizo perder momentáneamente el equilibrio y generó preocupación entre organizadores, modelos y asistentes.

Tropiezo, risas y simpatía: así vivió Olivia Collins su accidente en el desfile de Mitzy que todos están comentando. / Foto: IG/oliviacollinsmx

¿Qué le pasó a Olivia Collins durante el desfile de Mitzy?

Olivia Collins, exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, vivió un momento inesperado durante su aparición como modelo en el desfile del reconocido diseñador Mitzy. La actriz, que fue invitada para lucir uno de los elegantes diseños en pasarela, perdió el equilibrio al dar un paso en falso y terminó cayéndose frente a los ojos de los asistentes y cámaras.

El incidente quedó registrado por Aarón Mercury, su excompañero del team Noche en el reality show, quien rápidamente compartió el video en redes con un mensaje disculpándose: “Perdón, Olivia, no me di cuenta que te caíste, te hubiera levantado”.

Lejos de tomarse el momento con seriedad o molestia, Olivia Collins respondió con su característico humor: “El conde Mercurio quedó hipnotizado y se le perdieron los modales y se le perdieron los modales. Sólo te perdono porque me caes re’ bien, condenado”.

Olivia Collins pierde el equilibrio en pleno desfile y deja a todos los asistentes con la boca abierta. ¡Mira el video viral! / Foto: IG/oliviacollinsmx

¿Cuál es el estado de salud de Olivia Collins tras su caída en el desfile de Mitzy?

Olivia Collins salió ilesa tras su caída en el desfile de Mitzy, demostrando que el incidente no pasó a mayores. La actriz se levantó por su propio pie y continuó con su participación.

El tropiezo, aunque inesperado, no dejó lesiones ni afectó su estado de salud, convirtiéndose más en una anécdota que en un problema real. Lejos de opacar su presencia en la pasarela, la actriz logró retomar el ritmo del desfile y mantener la atención de los asistentes.

Al final, la caída terminó siendo solo un pequeño susto que no afectó su desempeño, dejando claro que Olivia Collins sigue tan firme y carismática sobre la pasarela como siempre.

Un paso en falso, una caída inesperada y Olivia Collins sigue brillando en la pasarela. / Foto: IG/oliviacollinsmx

¿Quién es Olivia Collins, exhabitante de La casa de los famosos México?

Olivia De la Orta Colin, mejor conocida como Olivia Collins, nació el 11 de diciembre de 1957 en la Ciudad de México y es una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana. Su carrera despegó durante las décadas de 1980 y 1990, cuando se convirtió en un rostro habitual en telenovelas de Televisa como Angélica en Dulce desafío, María José en Te sigo amando, donde destacó como una villana que dejó huella entre el público.

En 1998 dio un giro a su trayectoria al unirse a TV Azteca, participando en producciones como El candidato y Como en el cine, compartiendo créditos con actores como Lorena Rojas, Mauricio Ochmann, Sergio Mayer y Ninel Conde. Tras varios años de éxito, en 2001 decidió retirarse temporalmente y mudarse a Santiago de Compostela, España, junto a su esposo.

Sin embargo, su regreso a la pantalla no tardó en llegar. En 2005 volvió como antagonista en Soñar no cuesta nada, producida por Venevisión en Miami, y más tarde posó para la revista Playboy en septiembre de 2010. En 2011, su participación en Dos hogares reafirmó su talento para interpretar personajes complejos y memorables.

Olivia Collins también incursionó en el teatro musical; en 2014 protagonizó el musical Qué rico mambo como la antagónica principal, donde inició una relación mediática con el cantante argentino Agustín Arguello. En 2017 regresó a Televisa para integrarse al elenco de la telenovela El bienamado, demostrando que su presencia y talento siguen siendo un referente en la actuación mexicana. También fuer parte de la serie Siempre reinas de Netflix.

