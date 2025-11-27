Laura Carmine revela el desgarrador problema de salud que enfrenta su mamá; teme lo peor: “Duele”

Laura Carmine, reconocida actriz de telenovelas, contó que su madre enfrenta un problema de salud que afecta su día a día y la mantiene preocupada. Carmine detalló que este proceso ha generado ajustes en la dinámica familiar y resaltó la importancia de acompañar a sus seres queridos mientras enfrentan este tipo de situaciones.

Laura Carmine comparte los cambios que ha notado en su mamá por los problemas de salud que enfrenta. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Famosa actriz de ‘American Pie’ fue grabada inconsciente en un hotel, asegura le dieron sustancias: VIDEO

¿Qué tiene la mamá de Laura Carmine?

Laura Carmine uso sus redes sociales para mostrar un momento especial con su madre y dar a conocer una difícil realidad: su mamá está perdiendo la memoria.

En el video que publicó, se le ve peinando a su madre mientras habla con sus seguidores sobre cómo cada día nota un cambio más evidente. La actriz relató que aceptar esta situación le resulta doloroso y teme lo peor, sobre todo cuando piensa en momentos futuros, como una boda o la llegada de hijos, y teme que su mamá no los recuerde.

“Es duro ver cómo mi mamá va perdiendo la memoria poco a poco y cada día se nota un poquito más. Aceptar que mami está perdiendo memoria duele en un lugar que no sabía que existía”, dijo la actriz.

A pesar de la tristeza que siente, Laura destacó que su amor por su madre se mantiene firme y paciente. En sus palabras, desea que los recuerdos más valiosos que han compartido juntas permanezcan en la memoria de su mamá.

“Mi amor está con ella, entero, paciente y firme. Deseo que se quede en su memoria los mejores momentos que hemos vivido juntas”, reiteró Carmine.

Laura Carmine revela la situación que vive con su mamá y la pérdida de memoria que enfrenta. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Chef de televisión sufre accidente en programa y es hospitalizado de emergencia: ¡Quedó en silla de ruedas!

¿Por qué la mamá de Laura Carmine está perdiendo la memoria?

Laura Carmine también explicó a sus seguidores que la pérdida de memoria de su madre no se debe al Alzheimer, sino a un tipo de demencia vinculada a complicaciones de la diabetes.

Comentó que en algunos momentos su mamá se olvidaba de aplicarse la insulina, lo que afectó su memoria a corto plazo y ha generado la necesidad de revisiones médicas constantes.

“Mi mamá no está en una edad tan grande para tener una enfermedad como alzheimer, lo que le está dando es un tipo de demencia, se le están olvidano las cosas debido a la diabetes”, destacó la actriz.

La actriz detalló que llevar a su madre al neurólogo en Estados Unidos requiere coordinación con su médico de cabecera y comparó el proceso con “llevar un carro al mecánico”: cada visita es necesaria para que su mamá mantenga estabilidad, pero cuando llegan al hospital, la señora parece estar bien.

Por ahora, la distancia complica que pueda tenerla cerca en México debido al seguro médico, pero Laura Carmine aseguró que su madre recibe atención adecuada. También mencionó que en el futuro evaluará opciones especializadas en cuidado de personas con pérdida de memoria, mientras continúa acompañándola día a día en esta etapa.

No te pierdas: Actor de ¿Qué culpa tiene el niño? se amputó los dedos en accidente; ahora llora diagnostico de su hija

¿Quién es la actriz Laura Carmine?

Laura Yliana Carmine Miranda, mejor conocida como Laura Carmine, es una actriz y conductora puertorriqueña nacida el 2 de abril de 1983 en Cayey, Puerto Rico, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en México. Antes de dedicarse completamente a la actuación, estudió publicidad y marketing en la Universidad del Sagrado Corazón, e incluso inició una maestría en Mercadotecnia Internacional, aunque la interrumpió para realizar un casting en el Centro de Educación Artística de Televisa, decisión que marcaría el rumbo de su carrera profesional.

Carmine inició su trayectoria en televisión en 2008 con un pequeño papel en la telenovela Un gancho al corazón, y poco a poco fue ganando reconocimiento por su versatilidad en distintos roles, tanto de protagonista como de antagonista. Su talento le permitió obtener premios y consolidarse como una figura destacada en la televisión mexicana. Además, su característica heterocromía, un ojo gris y otro gris/café, la distingue y se ha convertido en un sello personal dentro de la pantalla.

A lo largo de su carrera, Laura Carmine ha participado en numerosas telenovelas, destacando en los siguientes proyectos:



Un gancho al corazón (2008)

Mi pecado (2009)

Corazón salvaje (2009)

Ni contigo ni sin ti (2011)

Amor bravío (2012)

¿Quién eres tú? (2012)

De que te quiero, te quiero (2014)

A que no me dejas (2015)

Vino el amor (2016)

La desalmada (2021)

Vencer la ausencia (2022).

No te pierdas: Omar Fierro hace revelación tras ser hospitalizado de emergencia: “Si mañana me muero, tuve la mejor vida”