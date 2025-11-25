Famosa actriz de ‘American Pie’ fue grabada inconsciente en un hotel, asegura le dieron sustancias: VIDEO

Una actriz estadounidense, reconocida mundialmente por su papel en American Pie (1999), vivió un episodio que describió como “terrorífico” durante su estancia en un hotel. De acuerdo con un video difundido por TMZ, la intérprete de 50 años fue captada en evidente estado de inconsciencia antes de ser trasladada en camilla a un hospital. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Qué actriz de American Pie fue vista inconsciente en un hotel?

La actriz estadounidense Tara Reid, famosa por su papel como Vicky en American Pie (1999), fue protagonista de una peculiar historia en días recientes, algo que también ella describiría como “terrorífico”.

Fue el medio estadounidense TMZ, quien difundió un vídeo en el que aparece Reid, de 50 años de edad, en un estado de aparente inconsciencia, para posteriormente ser trasladada en camilla a un hospital.

Según el mismo medio, hasta este momento no existe algún dato o información que la policía norteamericana haya dado en torno al por qué la actriz se encontraba de esa manera.

¿Por qué la actriz Tara Reid fue encontrada inconsciente en un hotel?

La misma actriz, Tara Reid, asegura que le dieron sustancias sin su consentimiento. Sin embargo, la policía local informó que, hasta ahora, no existe reporte alguno que confirme un posible delito relacionado con sustancias ilícitas.

Según la declaración que la actriz dio al medio, ella se había registrado la noche del sábado en un hotel de Rosemont, Illinois. Más tarde, bajó al bar para fumar un cigarrillo y tomar una copa de vino. En el vestíbulo se encontró con un grupo de youtubers, y uno de ellos la acompañó a fumar al exterior.

Al volver al interior, Reid asegura que su bebida estaba cubierta con una servilleta, algo que (según afirma) ella no había hecho. Pese a lo extraño de la situación, bebió de la copa. Lo siguiente que recuerda, dijo, es despertar ya en el hospital.

Personas que presenciaron el momento previo al arribo de los paramédicos señalaron a TMZ que la actriz gritaba desorientada: “¡ No sabes quién soy! ¡Soy famosa, soy actriz! ”, lo que incrementó la preocupación por su estado.

#EXCLUSIVE 😳 Tara Reid claims she was drugged in a Chicago hotel then hospitalized.



Details: https://t.co/jkeTlHxP0r pic.twitter.com/7SbMq0ZiT3 — TMZ (@TMZ) November 24, 2025

¿Quién es Tara Reid y cuál es su trayectoria?

Tara Donna Reid nació el 8 de noviembre de 1975 en Wyckoff, Nueva Jersey. Es actriz, modelo y figura de la televisión, y alcanzó un alto nivel de fama a finales de los años noventa y principios de los dos mil gracias a su participación en populares series y películas juveniles que marcaron a toda una generación.

Su incursión en la actuación comenzó cuando tenía apenas seis años, apareciendo en el programa infantil Child’s Play y en anuncios publicitarios para marcas como McDonald’s, Jell-O y Crayola. Durante su niñez y adolescencia estudió en escuelas privadas, y posteriormente asistió al Professional Children’s School de Nueva York, donde compartió aulas con futuras celebridades como Macaulay Culkin, Sarah Michelle Gellar y Christina Ricci.

Tras algunos papeles menores en cine, su primera gran oportunidad llegó en 1998 con dos producciones que marcaron su trayectoria:



Urban Legend , un thriller juvenil que logró un notable éxito en taquilla.

, un thriller juvenil que logró un notable éxito en taquilla. The Big Lebowski, de los Hermanos Coen, donde dio vida a la recordada Bunny Lebowski.

Su salto definitivo a la fama mundial ocurrió en 1999 con la comedia American Pie , donde interpretó a Victoria “Vicky” Lathum.

