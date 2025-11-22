La historia de la segunda mexicana en Miss Universo, que sufrió la muerte de su prometido, a manos de su papá

En 1953, cuando México comenzaba a proyectarse en concursos internacionales de belleza, una joven jalisciense irrumpía en el escenario para convertirse en la segunda mexicana en participar en Miss Universo. Lo que parecía el inicio de una carrera ascendente, sin embargo, quedaría marcado para siempre por uno de los episodios más trágicos en la historia del espectáculo nacional: el día en que su padre asesinó a su prometido. ¿Por qué sucedió?

Pixabay

¿Qué modelo mexicana que participó en Miss Universo, sufrió la muerte de su prometido a manos de su padre?

Durante 1953 una mujer llamada Ana Bertha Lepe se convertía apenas en la segunda mexicana en participar en Miss Universo. Su presencia significó un hito para el país: no solo alcanzó el cuarto lugar entre 25 naciones, sino que colocó por primera vez a México dentro del selecto grupo de las cinco finalistas.

Ese reconocimiento abrió para ella las puertas del cine nacional. Poco después compartió pantalla con grandes figuras dentro del cine y los espectáculos de cabaret en México.

En medio de ese auge artístico, la actriz vivía también uno de los momentos más felices de su vida personal. Estaba comprometida con Agustín de Anda, hijo del reconocido productor Raúl de Anda.

Tal vez te interese: Exintegrante de ‘La academia’ vivió brutal tragedia: su padre asesinó a su madre y luego se quitó la vida

Ana Bertha Lepe, segunda mexicana en Miss Universo / Redes sociales

¿Por qué el papá de Ana Bertha Lepe mató al prometido de la modelo?

La pareja conformada por Agustín de Anda y Ana Bertha Lepe habían anunciado su boda y ambos gozaban de un presente brillante tanto en la televisión como en el cine mexicano.

Pero la noche del 20 de mayo de 1960 cambió su destino para siempre. Frente al cabaret donde Ana Bertha presentaba su espectáculo, su padre, Guillermo Lepe, sostuvo una fuerte discusión con Agustín de Anda. El altercado terminó en tragedia cuando Guillermo sacó un 4rm4 y disparó dos veces contra el joven actor, quien murió poco después.

El caso conmocionó al país entero. Las notas de la época narraban no solo la pérdida de una figura en ascenso, sino el horror adicional de que el autor del crimen fuera el propio suegro de la víctima. Según archivos periodísticos, Guillermo Lepe declaró ante las autoridades que había actuado cegado por la ira:

Me indigné mucho al escuchar aquello que para mí era la sorpresa de la vida. Me ofusqué tanto que contra todas mis costumbres, le injurié de la peor forma llamándole canalla, cobarde y otras palabras más fuertes aún. Guillermo Lepe, según archivos de El Universal y retomado de Infobae

Para Ana Bertha, aquella noche significó el derrumbe repentino de su vida emocional, personal y profesional.

Tras la muerte de su prometido, la actriz enfrentó una profunda depresión y un distanciamiento casi total del espectáculo. Aunque regresó de manera esporádica (como en la telenovela Muchachita o su última aparición en Navidad sin fin en 2001), nunca volvió a ocupar el lugar estelar que tenía antes de la tragedia.

Te puede interesar: La tragedia de Tito Bauche, papá de Vanessa Bauche, músico que se quitó la vida en casa de Héctor Suárez

Ana Bertha Lepe y su padre, Guillermo Lepe / Redes sociales

¿Quién fue Ana Bertha Lepe, segunda mexicana en Miss Universo?

Nacida en 1934 en Tecolotlán, Jalisco, Ana Bertha Lepe creció en un México donde la figura femenina comenzaba a ganar espacios en la cultura popular. Su coronación como Miss México la catapultó al certamen de Miss Universo 1953, celebrado en Long Beach, California, donde su belleza, porte y carisma la convirtieron en una sensación internacional.

Bajo las luces de “La Fuente”, uno de los recintos más prestigiosos de la época, su nombre se volvió habitual en marquesinas y revistas.

El éxito en Miss Universo le abrió las puertas del cine nacional durante su época de oro. Debutó rápidamente en producciones donde compartió créditos con figuras icónicas como:



Pedro Infante

Mario Moreno “Cantinflas”

Germán Valdés “Tin Tan”

Te puede interesar: Papá de Nodal quería “desvivir” a Pepe Aguilar después de un pleito, según Ceriani; un testigo lo respalda