Gael García Bernal de luto este 2026; anuncia muerte de querido compañero; así lo despidió: “Buen viaje”

La mañana de este martes 6 de enero se confirmó la muerte de un reconocido director, guionista y actor, una de las figuras más influyentes del cine de autor contemporáneo. La noticia generó una ola de reacciones entre cineastas, críticos y actores de todo el mundo, entre ellos el mexicano Gael García Bernal, quien dedicó un emotivo mensaje de despedida a quien consideró un querido compañero y una de las miradas más honestas del cine. ¿Quién era y de qué murió?

Gael García Bernal / Redes sociales

¿De qué actor y director se despidió Gael García Bernal por su muerte?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 800 mil seguidores, Gael García Bernal publicó una fotografía de Béla Tarr, reconocido actor y cineasta húngaro, que murió a los 70 años de edad.

El actor tapatío describió al director húngaro como una presencia inquisitiva, febril y honesta, tanto en su obra como en su persona.

Se lanzó al cosmos nuestro querido compañero Bela. Seguramente anda por ahí, cuestionándolo y contemplando su enormidad. Se ausenta, junto con él y su cigarro, una de las miradas más inquisitivas y febriles que he conocido a través de su cine y su persona. Gael García Bernal

García Bernal terminó su mensaje con un: “ Te voy a extrañar mucho, Bela. Buen viaje por allá con los dioses del cine. ”

¿De qué murió el director húngaro, Béla Tarr?

Hasta el momento, la causa exacta de la muerte de Béla Tarr no ha sido revelada de manera pública . Los comunicados oficiales y la información difundida por medios internacionales coinciden en señalar que el cineasta húngaro falleció tras enfrentar una enfermedad larga y grave, aunque no se han dado a conocer detalles específicos sobre el padecimiento que afectó su salud en los últimos años de vida.

Ni su familia ni sus representantes han ofrecido precisiones médicas, manteniendo la información en un plano reservado. Tarr se mantuvo alejado del protagonismo mediático y enfocado en su obra más que en su figura pública.

Béla Tarr, cineasta húngaro / Redes sociales

¿Quién fue Béla Tarr y cuál fue su trayectoria?

Béla Tarr nació el 21 de julio de 1955 en la ciudad de Pécs, Hungría, y es reconocido como una de las voces más influyentes y transgresoras del cine de autor actual. Se desempeñó como director, guionista y ocasionalmente actor, construyendo una filmografía marcada por una visión crítica y profunda sobre la condición humana y la degradación social.

Con apenas 16 años realizó su primer largometraje de forma casi autodidacta, Családi tűzfészek (Nido familiar, 1979), una obra de fuerte realismo que retrató con crudeza los conflictos sociales y familiares dentro de la Hungría socialista.

Hacia finales de los años ochenta, su propuesta cinematográfica dio un giro decisivo. En 1994 presentó Sátántangó, una película de más de siete horas que se convirtió en un referente del cine de autor. Aclamada por la crítica como una obra maestra, el filme abordó temas como la desesperanza, la manipulación y la descomposición moral de una comunidad rural.

Entre los títulos más destacados de su trayectoria también se encuentran Werckmeister Harmóniák (2000), una alegoría sobre el caos y el orden social, y A Torinói ló (2011), una cinta austera y de tono existencial que muchos consideran su despedida definitiva del cine.

