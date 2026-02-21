Hallan muerta a exparticipante de reality, tras enfrentar acusaciones por abuso; ¿Se quitó la vida?

Hace apenas unas horas se confirmó la muerte de Cass Lacelle, una influencer y exintegrante del reality Grand Cayman: Secrets in Paradise, producción que retrataba la vida y experiencias de un grupo de personas residentes en las Islas Caimán.

El mundo televisivo ha tenido episodios oscuros, este es el caso de una exconcursante de famoso programa de televisión, fue encontrada sin vida en su domicilio. La polémica en torno a ella comenzó tiempo antes, pues había sido arrestada por presuntos delitos de abuso a personas menores. La noticia e investigación causó gran conmoción entre sus seguidores, sobre todo cuando fue detenida en el 2023. ¿Cómo murió?

¿Qué exparticipante de reality murió recientemente, tras ser acusada de delitos de abuso?

La exconcursante del programa británico Britain’s Got Talent, Kerri-Anne Donaldson, fue encontrada muerta a los 38 años en su domicilio en Farnborough, Reino Unido, apenas unos días después de haber sido arrestada por presuntos delitos sexuales infantiles.

Durante la audiencia, la superintendente jefe de detectives Sarah McConnell, de la Policía de Hampshire, confirmó que Donaldson enfrentaba acusaciones relacionadas con delitos de abuso a infancias, aunque por motivos legales no se detalló la naturaleza exacta de los señalamientos.

Las autoridades señalaron que, debido al tipo de acusaciones, se activó un protocolo de evaluación de riesgo reforzada, ya que este tipo de casos suele asociarse con un mayor peligro de autolesiones o hasta de atentar contra su vida. ¿Lo hizo?

¿Cómo murió Kerri-Anne Donaldson, exconcursante de programa, acusada de abuso?

Donaldson atravesaba un proceso judicial delicado. De acuerdo con los primeros reportes presentados en la investigación, la bailarina había sido detenida el 4 de junio de 2023 y trasladada a la comisaría de Aldershot.

Tres días después, fue hallada sin vida en su vivienda, tras “colgarse”. Días antes había recibido atención médica por una sobredosis previa y ser dada de alta del hospital.

El detective Benjamin Harris explicó ante el tribunal que se trataba de presuntos delitos “de naturaleza grave” y añadió que la denunciante aseguró que Donaldson había manifestado su intención de quitarse la vida “si alguien se entera” de la acusación.

Una enfermera de enlace psiquiátrica, por su parte, había considerado que la bailarina representaba un “alto e inminente riesgo de atentar contra su vida”, calificándolo como nivel 10 sobre 10. Pese a esa valoración, fue dada de alta un día después.

¿Cuál fue la trayectoria de Kerri-Anne Donaldson en televisión?

Kerri-Anne Donaldson, desde pequeña, comenzó a adentrarse en el mundo del baile. Nacida en 1987, la danza significó no solo un hobbie, si no también su trayectoria profesional.

Su mayor oportunidad llegó al integrarse al grupo “Kings and Queens”, con el que compitió en la octava temporada del Britain’s Got Talent.

Después de su participación en el reconocido concurso, Donaldson siguió consolidando su carrera en la industria del entretenimiento. Formó parte de diversos proyectos coreográficos y colaboró con bailarines relacionados con el exitoso programa Strictly come dancing.

