Entrenador y exparticipante de reality es hallado sin vida en su gimnasio en circunstancias misteriosas

Una trágica noticia sacudió al mundo del entretenimiento ecuatoriano este domingo 7 de diciembre, cuando se dio a conocer la muerte de Ricardo Josué Arroyo, conocido públicamente como Thiago Arroyo, ex participante de exitosos reality shows. El joven, de 33 años, fue hallado sin vida en su propio gimnasio, ubicado en la ciudad de Chone, provincia de Manabí.

La conmoción fue inmediata entre seguidores, compañeros del medio y familiares, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de dolor, incredulidad y despedida. Thiago Arroyo se había ganado el cariño del público gracias a su disciplina, fortaleza física y carisma frente a las cámaras, cualidades que lo llevaron a convertirse en uno de los rostros más recordados de la televisión de competencia en Ecuador.

Mira: Muere comediante ‘el Cometa Show’ a los 40 años; aseguran que fue por u

Thiago Arroyo, exparticipante de reality show ecuatoriano es hallado sin vida a los 33 años. / Redes sociales

¿De qué murió Thiago Arroyo, exparticipante de reality Calle 7?

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de Thiago Arroyo fue encontrado durante la madrugada del domingo en su gimnasio, llamado Wolffit, ubicado en la ciudadela Los Choferes, en Chone. El hallazgo ocurrió alrededor de la 1:30 de la mañana, cuando una tía del joven se alarmó al notar que las luces del local permanecían encendidas.

Al ingresar al establecimiento, la familiar se encontró con una escena desgarradora y de inmediato dio aviso a las autoridades. Paramédicos y elementos de seguridad acudieron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento del ex chico reality.

Hasta el momento, las causas oficiales de su muerte no han sido confirmadas. Aunque en redes sociales comenzaron a circular versiones que apuntan a la posibilidad de haberse quitado la vida, esta información no ha sido ratificada por las autoridades, por lo que se mantiene como una hipótesis no confirmada.

Thiago Arroyo, exparticipante de reality show ecuatoriano es hallado sin vida a los 33 años. / Redes sociales

Checa: Muere famosa influencer tras complicaciones durante el parto, acababa de dar a luz a sus gemelos: ¿Quién era?

¿Qué dicen las autoridades sobre la muerte de Thiago Arroyo?

Aunque se especula sobre un posible sui... Las autoridades locales informaron que el caso se encuentra bajo investigación y que se ha optado por mantener reserva sobre los detalles mientras se realizan las diligencias correspondientes.

La autopsia será clave para determinar con certeza qué ocurrió y bajo qué circunstancias falleció el deportista. La familia no ha revelado detalles sobre cómo fue encontrado el exparticipante de “Calle 7".

¿Quién fue Thiago Arroyo, exparticipante de reality Calle 7?

Thiago Arroyo, cuyo nombre real era Ricardo Josué Arroyo Romero, nació en Chone, Manabí, y se dio a conocer a nivel nacional gracias a que fu integrante en realities como “Calle 7" y “BLN Competencia”. Su desempeño en las pruebas físicas y su actitud competitiva lo convirtieron rápidamente en uno de los favoritos del público.

Tras su paso por la televisión, decidió enfocar su vida en el fitness y el emprendimiento. Fundó su propio gimnasio, donde trabajaba como entrenador personal y promovía un estilo de vida saludable. Además, se mantenía activo en el deporte y en proyectos relacionados con el acondicionamiento físico.

En el plano personal, Thiago era padre de tres hijos. Su ex pareja, la modelo y empresaria Evelin Naula, madre de una de sus hijas, expresó su dolor a través de un emotivo mensaje en redes sociales, enviando condolencias a la familia y destacando el amor que los unía como padres.

El fallecimiento de Thiago Arroyo deja un profundo vacío en el mundo del espectáculo y del deporte en Ecuador, así como una estela de preguntas que, con el avance de las investigaciones, las autoridades esperan esclarecer en los próximos días.

Mira: Muere querido exparticipante de La voz México que conquistó el corazón de Yuri con su talento