Muere comediante ‘el Cometa Show’ a los 40 años; aseguran que fue por una enfermedad incurable

A unos días de que se cumpla una semana de la muerte de Eduardo Manzano ‘el Polivoz’, se da a conocer el deceso de otro comediante. Se trata de Jesús Alberto González, mejor conocido como ‘el Cometa Show’. El regiomontano perdió la vida a los 40 años. Esto es todo lo que se sabe.

El Cometa Show / Redes sociales

Checa: Olga Breeskin de luto: Anuncian la muerte de su hermano, ¡El cuerpo se encontró después de tres días!

¿De qué murió Jesús Alberto González, ‘el Cometa Show’?

Durante la tarde del pasado lunes 8 de diciembre, el conductor Mike Salazar confirmó la muerte de ‘el Cometa Show’. A través de redes sociales, Salazar le dedicó unas emotivas palabras de despedida y recordó su importancia en la comedia regiomontana.

“Hoy despedimos a un grande. El Cometa Show no solo hizo reír a muchos, sino que también dejó una huella en quienes lo conocimos y se ganó al público de ‘Zona de Desmadre’”, manifestó.

Lo describió como una persona “auténtica y alegre” que se destacó por “iluminar con su talento”, deseándole un eterno descanso: “Gracias por tu alegría, tu autenticidad y por cada momento que iluminaste con tu talento. Descansa en paz, mi amigo cometa. Tu luz y tu risa vivirán siempre en nosotros, vuelta alto como el cometa que fuiste”, escribió.

Si bien no indicó las causas del fallecimiento, algunos usuarios afirmaron que todo se debió a diversas complicaciones de salud derivadas de la diabetes que padecía. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

Y es que sus familiares no han hecho un pronunciamiento oficial, por lo que no solo se desconocen los motivos del deceso, sino que también queda en duda dónde y cuándo serán los ritos funerarios.

Te recomendamos: Muere ‘el Nonno’: famoso abuelito tiktoker que luchó por daño renal; sus “nietos” lo despiden

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús Alberto González, ‘el Cometa Show’?

‘El Cometa Show’ empezó a ausentarse de las redes sociales a principios de noviembre. Antes de eso, usaba sus plataformas para promocionar diversos proyectos, incluyendo una “sorpresa” que tenía para sus fans para este mes.

Uno de sus últimos posts data de finales de octubre. El comediante expresó sentirse muy feliz por celebrar su cumpleaños, asegurando que había muchas cosas que debía “agradecer”.

“Hoy voy a celebrar mi cumpleaños sin fiesta. Tengo mucho que celebrar hoy estaremos en zagar comedy bar Cumbres. Gracias a toda la raza que se acordó y envió mensaje”, puntualizó.

Su partida dejó una huella imborrable en la comedia regiomontana. Y es que, para la comunidad, era todo un referente del “humor norteño”. Los usuarios han llenado las redes con mensajes de despedida y condolencias para la familia.

El Cometa Show / Redes sociales

¿Quién fue Jesús Alberto González, ‘el Cometa Show’?

Jesús Alberto González, también conocido como ‘el Cometa Show’, fue un comediante de origen regiomontano. Nació en 1985 y tenía 40 años al momento de su muerte. Desde joven, se ha dedicado a dar shows humorísticos en los que hablaba de situaciones cotidianas, normalmente, de índole personal.

Tanto fans como amigos afirmaban que su humor era “único”. Normalmente, daba presentaciones en bares, foros, teatros y eventos de stand-up en Monterrey y alrededores. También colaboraba en el programa ‘Zona de desmadre’, convirtiéndose en uno de los favoritos del público.

Es hijo del también famoso comediante Jesús González, “Chas chas”, a quien se le pudo ver en cine y teatro, colaborando con grandes figuras como Piporro, Chelelo y la India María.

Algunos medios han reportado que estaba casado y tenía, al menos, un hijo. Sin embargo, el cómico siempre fue muy hermético en cuanto a su vida privada y solo usaba sus redes sociales para hablar de cosas relacionadas con su trabajo.

Mira: Muere joven actor a los 27 años, enfrentaba un momento difícil ¿se quitó la vida?: “Su dolor ha terminado”