Muere joven actor a los 27 años, enfrentaba un momento difícil ¿se quitó la vida?: “Su dolor ha terminado”

El mundo del entretenimiento para está de luto tras la muerte del músico Tony Méndez, se revela la muerte de Rhett Messerly, conocido en la industria bajo el seudónimo de Scott Finn, quien se había ganado gran reconocimiento entre sus colegas y seguidores.

¿Cómo anunciaron la muerte de Scott Finn?

La familia del actor compartió su obituario, confirmando que falleció el 23 de noviembre de 2025, a los 27 años. Su repentina partida causó un profundo impacto tanto en la industria como entre sus admiradores, quienes lamentan la pérdida del actor:

“Siempre tenía una forma especial de hacer sonreír y reír a quienes lo conocían. Y, lo más importante, será recordado por su increíble capacidad para ayudar a los demás.Encontramos algo de consuelo al saber que su dolor aquí ha terminado y que descansa nuevamente con su Padre Celestial.”, familia de Scott Finn.

¿De qué murió Scott finn, actor de cine para adultos?

El 23 de noviembre de 2025, a los 27 años, murió Rhett Douglas Messerly, conocido como Scott Finn. Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer la causa oficial de su deceso.

En su obituario, mencionaron sentir “algo de consuelo sabiendo que su sufrimiento ha terminado”, lo que ha generado especulaciones sobre posibles problemas de salud mental, o bien que se habría quitado la vida, especialmente tras un divorcio complicado que él mismo había comentado públicamente en junio de 2025.

No obstante, no hay información confirmada que respalde estas especulaciones.

Se informó que la familia prefirió mantener detalles privados y el funeral se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2025. Hasta ahora, solo se conocen los detalles que han sido compartidos oficialmente.

¿Quién es Scott Fin, actor de cine para adultos?

Nació el 2 de febrero de 1998 y asistió a la Weber High School en Pleasant View, Utah, una ciudad al norte de Salt Lake City. Durante sus primeros años, su familia lo describió cariñosamente como “todo un charlatán encantador”.

Scott Finn, cuyo nombre real era Rhett Douglas Messerly se convirtió en una figura reconocida dentro del cine para adultos trabajando principalmente para estudios como “Next Door Studios” y “Active Duty”. Su carrera comenzó en 2016 y se consolidó a partir de 2018, destacando por su carisma y energía en pantalla, lo que le permitió ganarse una base sólida de seguidores.

A lo largo de su trayectoria, Scott Finn se caracterizó por ser un profesional dedicado y por mantener una imagen positiva en la industria.

Además de su trabajo en el entretenimiento para adultos, en los últimos años mostró interés por la cocina y el estilo de vida saludable, compartiendo contenido relacionado en redes sociales. Esta faceta reflejaba su deseo de diversificar su vida más allá de la actuación.

En el plano personal, era descrito como una persona amable, sociable y apasionada por actividades al aire libre, como el camping, la pesca y el golf.

