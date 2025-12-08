Muere Tony Méndez, fundador de la banda Kerigma, tras hospitalización; así lo despidieron

El espectáculo mexicano sigue de luto. Y es que, a tan solo unos días de la muerte del actor Eduardo Manzano, se anuncia el fallecimiento de Tony Méndez, músico y fundador del grupo Kerigma, a los 79 años, tras haber estado hospitalizado. Esto es todo lo que se sabe.

Grupo Kerigma / Redes sociales

¿De qué murió Tony Méndez, fundador de la banda Kerigma?

Durante la noche del pasado domingo 7 de diciembre, los integrantes del grupo Kerigma dieron a conocer que su fundador, Tony Méndez, murió. A través de un comunicado, lamentaron el hecho y se solidarizaron con la familia.

Sin mencionar las causas, señalaron que el músico había partido “rodeado de amor de su familia y amigos” y agradecieron las muestras de solidaridad del público. También anunciaron que se haría un evento especial en su honor.

“Con mucha tristeza, la familia Kerigma anuncia la partida de nuestro hermano Tony Méndez, pilar fundamental y motor de la banda que unió nuestro camino desde hace 44 años. Partió rodeado del amor de su familia y amigos. Agradecemos las muestras de solidaridad recibidas por la comunidad musical en esta etapa de su vida y nos mantenemos en pie para el evento en el que celebraremos su vida y trayectoria. Este evento será además de ayuda para su familia”, Grupo Kerigma

Si bien en el comunicado no se detallaron los motivos del deceso, se sabía que el músico estuvo hospitalizado por complicaciones de salud no especificadas. Incluso, días antes de la tragedia, el hijo de Méndez había pedido donaciones para los tratamientos de su padre, mediante la página de Go Fund Me .

“Recientemente, Tony ha tenido problemas y emergencias de salud, pasando unas cuantas noches en el hospital y llevándolo a un estado delicado, donde actualmente casi no está comiendo, ya tiene más de un mes que ha estado inestable y tiene algunas operaciones y procedimientos costosos. Los fondos serán utilizados para enfermería, procedimientos, alimentación consciente y reubicación de Tony a un lugar más apto para su recuperación”, informó.

¿Dónde será el funeral de Tony Méndez, fundador de Kerigma?

Un usuario que se dijo ser tío de Tony Méndez, fundador de Kerigma, dio a conocer que el funeral se llevará a cabo a lo largo de este lunes 8 de diciembre, en una funeraria de la Ciudad de México.

“Para los que quieran ir a despedirse de mi tío Tony Mendez, estará en la Funeraria Castell de Revolución a partir de las 7:30 am y por las siguientes 24 horas. Desafortunadamente, yo no podré ir, así que por favor, llévenle una flor de mi parte. Cda. Revolución 367, 8 de Agosto, Benito Juárez, 03800 Ciudad de México, CDMX, México”, señaló.

Tanto usuarios como algunos de sus colegas no han dudado en usar las redes sociales para despedirlo y recordarlo como un “músico de gran corazón”.

Tony Méndez / Redes sociales

¿Quién es Tony Méndez, fundador de Kerigma?

Tony Méndez fue un guitarrista, bajista y uno de los miembros fundadores de la banda Kerigma. Tenía 79 años al momento de su muerte. Inició su carrera desde que era muy joven; tan solo con 11 años, fundó una banda llamada Los Pokers, con la cual hasta llegó a dar presentación en la casa de la fallecida Silvia Pinal.

A principios de los 80, fundó Kerigma junto a otros músicos. Esta agrupación se considera todo un clásico en el rock en español. Lanzaron temas como:

Tres lunares

Esquizofrenia

Sorpresa

Historia de marcianos

Tras varios años de inactividad, en 2019 se volvieron a reunir para algunas presentaciones. Tony nunca dejó de estar involucrado en el mundo artístico y ayudó a otros músicos a posicionarse en la industria.

