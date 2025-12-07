Icónica cantante del regional mexicano fue atacada en su hotel; tras sobrevivir, la asesinaron en el hospital

Luego de darse a conocer la muerte del pilar de una de las dinastías más importantes de la música, Fernando Vega Verdugo, otra tragedia vuelve a viralizarse: la de una gran artista del regional mexicano. Han pasado 18 años desde aquella madrugada que marcó para siempre al género, pero el caso explotó con fuerza este 1 de diciembre, fecha que conmemora su aniversario luctuoso y que cada año reabre heridas, dudas y versiones que jamás se aclararon.

La historia sigue estremeciendo no solo por la brutalidad del ataque, sino por todas las interrogantes que rodean la muerte de la cantante Zayda Peña, cuya vida se apagó de una forma tan inesperada como aterradora. En aquel entonces, Zayda tenía apenas 26 años y disfrutaba un momento clave en su carrera. Su voz, su presencia y el creciente cariño del público la estaban llevando a una proyección que muchos artistas tardan años en alcanzar. Sin embargo, detrás del éxito apareció una sombra que cambió su historia para siempre. El ataque que inicialmente sobrevivió parecía ser el principio de su recuperación… hasta que ocurrió lo impensable. ¡Te contamos los detalles!

¿Qué pasó aquella tarde del ataque armado en el hotel de Matamoros contra Zayda Peña?

La reconstrucción del caso inicia el 30 de noviembre de 2007, una fecha que quedó grabada como el primer acto de una tragedia que parecía sacada de un guion imposible. Ese día, Zayda Peña se encontraba en el hotel Mónaco de Matamoros junto a su amiga cercana Ana Bertha González. La escena era completamente normal: dos amigas descansando, platicando y tomando un respiro después de días de trabajo. Nada parecía anunciar lo que estaba por ocurrir.

De pronto, sujetos armados irrumpieron sin explicación, atacando con una violencia que dejó sin vida a Ana Bertha y también a un trabajador del lugar que tuvo la mala fortuna de cruzarse en el momento equivocado. Zayda, por su parte, recibió un impacto que atravesó su espalda y salió por la barbilla. Lo sorprendente es que, incluso así, la cantante se aferró a la vida.

Fue trasladada de inmediato al hospital, donde los médicos lograron estabilizarla y operarla con éxito. Contra todo pronóstico, se abrió una luz de esperanza: Zayda estaba reaccionando, tenía oportunidades reales de recuperación y su familia comenzaba a respirar con un poco de alivio después del horror vivido.

Pero esa calma apenas estaba comenzando… y no duraría mucho.

¿Cómo logró un sicario entrar al hospital y asesinar a la cantante Zayda Peña tras sobrevivir?

La madrugada del 1 de diciembre, cuando la ciudad dormía, ocurrió la parte más incomprensible del caso. Un sicario ingresó al hospital sin llamar la atención, como si conociera perfectamente los pasillos del lugar. Avanzó con seguridad, sin prisa y sin obstáculos, hasta llegar a la habitación donde Zayda Peña descansaba después de la cirugía que le había salvado la vida horas antes.

Entonces sucedió el ataque final. El agresor disparó directo al rostro de la cantante y luego la remató con varios tiros más. Todo ocurrió frente a médicos y enfermeras que se quedaron paralizados ante la escena. El sicario salió del hospital de la misma forma en que entró: sin ser detenido.

Para la familia y para el público, aquel ataque confirmó que lo ocurrido en el hotel no había sido un hecho aislado, sino parte de algo mucho más grande, planeado y oscuro.

¿Qué teorías existen sobre el motivo del asesinato de Zayda Peña en Tamaulipas?

El impacto mediático fue tan grande que, desde el primer momento, comenzaron a circular múltiples versiones sobre lo que había motivado la violencia contra la Zayda Peña.

Una de las primeras teorías planteó la posibilidad de un crimen pasional, insinuando que entre Zayda y su amiga Ana Bertha existía una relación sentimental que habría provocado los celos del agresor. Sin embargo, su madre lo desmintió por completo, declarando que “no creía que su hija tuviera una relación romántica con su amiga”.

Otra hipótesis, considerada por muchos como la más sólida, apuntaba hacia un posible ajuste de cuentas. La madre de Zayda afirmó en un programa de TV Azteca que veía en el ataque una posible represalia por su trabajo en la Procuraduría de Tamaulipas, donde participó en la captura de varios delincuentes. Para ella, ese escenario tenía sentido, sobre todo considerando la brutalidad con la que actuaron en ambos ataques.

La madre de la cantante cree que el ataque a su hija fue una represalia en su contra, ya que ella se dedicaba a ir detrás de varios delincuentes y aunque nunca se identificó al responsable, ni se aclaró oficialmente el móvil del crimen, el caso continúa siendo uno de los más impactantes, dolorosos y recordados dentro del regional mexicano.

¿Quién fue Zayda Peña?

Zayda Peña, cuyo nombre real era Zaida Aide Peña Arjona, nació el 5 de marzo de 1981 en Matamoros, Tamaulipas. Fue una cantante mexicana que destacó en el género regional mexicano, especialmente en la música grupera, balada romántica y cumbia. Desde muy joven mostró pasión por la música y en 1996 formó el grupo Zayda y Los Culpables, con el que comenzó a ganar popularidad en el norte de México y entre comunidades hispanas en Estados Unidos.

Su estilo se caracterizaba por letras cargadas de sentimiento y melodías que fusionaban el romanticismo clásico con la fuerza del grupero. Con apenas 26 años, era considerada una de las voces femeninas más prometedoras del regional mexicano.