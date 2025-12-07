Integrante de BTS padece una extraña enfermedad y revela cómo lo afecta: ¿cuál es su estado de salud?

Uno de los integrantes más queridos de BTS, quien ha construido un gran vínculo con sus fans gracias a su carisma y talento, reveló hace algún tiempo, que padece una enfermedad extraña que lo ha aquejado desde hace ya tiempo. En los grupos y foros de ARMY, la pregunta es la misma: "¿Qué enfermedad tiene?”.

¿Qué integrante de BTS padece una extraña enfermedad?

Jin, integrante de BTS y uno de los favoritos por el ARMY, es famoso por su cercanía con el fandom de la banda, pues ha sido visto en varias ocasiones interactuando con sus seguidores a lo largo del mundo.

A diferencia de una lesión temporal o propia del desgaste por la actividad física, lo que Jin experimenta es una condición crónica: el Síndrome de Ehlers-Danlos (SED), un trastorno que afecta el tejido conectivo.

A pesar de las dificultades que implica vivir con una condición como el SED, Jin ha continuado con sus actividades como artista, incluyendo el cumplimiento de su servicio militar. La respuesta de ARMY ha sido consistente: mensajes de apoyo, comprensión y cariño que han acompañado cada actualización sobre su salud. Para sus seguidores, Jin es más que un idol; es un ejemplo de perseverancia y autenticidad.

Su grupo también ha sido un pilar importante. En una ocasión, luego de que Jin se sometiera a una cirugía por un golpe en uno de sus dedos, BTS tenía programada una presentación en los Grammy. Para protegerlo, la coreografía fue reorganizada y adaptada, demostrando que el bienestar del artista siempre ha sido prioridad para sus compañeros.

¿Qué síntomas sufre Jin de BTS por padecer el Síndrome de Ehlers-Danlos?

Este síndrome, padecido por Jin de BTS, suele manifestarse con hipermovilidad articular, piel más elástica de lo normal, y fragilidad en los vasos sanguíneos, lo que vuelve más susceptibles a las personas que lo padecen a lesiones o deformidades articulares.

En el caso del idol, estas características se manifiestan de forma especialmente notable en las manos, donde las articulaciones requieren mayores cuidados y protección. Su diagnóstico nunca ha disminuido su entrega a la música ni su disciplina, pero sí ha implicado ajustes y tratamientos continuos que forman parte de su vida cotidiana.

Jin mismo habló de ello en el detrás de cámaras del video “Danger”, donde confesó: “ Me cuesta prender el encendedor por la postura de mi pulgar, ya que no puede estar recto ”. Esta declaración, que muchos fans recuerdan con claridad, dio mayor visibilidad a un problema que él había tratado con discreción.

El tratamiento para este tipo de deformidad suele incluir férulas, ejercicios terapéuticos y monitoreo especializado. No es raro que durante presentaciones o grabaciones se le haya visto usando soportes especiales, evidencia de que sigue un manejo médico constante para evitar dolor, corregir postura y prevenir lesiones mayores.

¿Quién es Jin de BTS?

Kim Seok-jin, conocido internacionalmente como Jin, nació el 4 de diciembre de 1992 en Anyang, Gyeonggi, Corea del Sur, y pasó su infancia en la ciudad de Gwacheon.

Aunque no contaba con formación vocal profesional cuando fue seleccionado, su voz natural (suave, clara y con un notable rango agudo) llamó la atención del equipo de Big Hit Entertainment.

Tras un periodo de entrenamiento, Jin hizo su debut oficial como visual y uno de los cantantes de BTS el 13 de junio de 2013 con el lanzamiento de “No more dream”.

Durante su trayectoria, ha contribuido en la creación y producción de diversas canciones, entre las que destacan:



“Awake” (2016) – una emotiva balada que expresa su firmeza y crecimiento personal.

“Epiphany” (2018) – un tema sobre el amor propio que se convirtió en una de sus presentaciones más reconocidas.

“Moon” (2020) – una canción dirigida a ARMY.

“The Astronaut” (2022) – su primer sencillo como solista, realizado en colaboración con Coldplay.

