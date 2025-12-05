Hija de Camilo Sesto es hospitalizada de emergencia en Madrid ¿Cuál es su estado de salud? Esto se sabe

Sheila Devil, hija de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas, encendió las alarmas luego de ser hospitalizada de emergencia, un hecho que generó preocupación entre seguidores y personas cercanas. La inesperada noticia volvió a colocarla en el centro de la conversación pública, mientras crece el interés por conocer qué ocurrió y cuál es su estado de salud actual. Aquí te contamos lo que se sabe hasta ahora sobre su situación médica.

¿Por qué fue hospitalizada de emergencia la hija de Camilo Sesto?

Según reportes de medios internacionales, Sheila Devil, de 42 años, fue ingresada de emergencia al Hospital Universitario Puerta del Hierro, en Madrid, España, luego de presentar una complicación de salud que requirió atención inmediata. La información comenzó a circular después de que trascendió que la hija de Camilo Sesto se sintió indispuesta y necesitaba valoración médica urgente.

El programa Y ahora Sonsoles captó el momento en que Lourdes Ornelas, madre de Sheila, ingresó a la unidad médica para acompañarla y permanecer a su lado durante la crisis. Hasta ahora, no se han dado más detalles sobre la causa exacta del malestar, pero se sabe que Sheila Devil continúa bajo observación.

¿Cuál es el estado de salud de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto?

El medio Tu Nota informó que Sheila Devil se encuentra estable y bajo control médico tras su ingreso de emergencia al Hospital Universitario Puerta del Hierro. Según la publicación, la hija de Camilo Sesto permanece en observación mientras los especialistas continúan atendiendo la afección que la llevó a ser hospitalizada, la cual sigue siendo tratada de manera puntual.

Aunque su evolución es positiva y ha respondido adecuadamente a las primeras intervenciones, hasta el momento no existe una fecha estimada para que pueda recibir el alta.

¿Quién es Sheila Devil, hija de Camilo Sesto que está hospitalizada?

Sheila Devil, es la hija del cantante Camilo Sesto y de Lourdes Ornelas. Nació en el seno de una relación mediática que marcó su infancia, aunque vivió muy poco tiempo con ambos padres juntos: a los seis años experimentó la separación definitiva entre ellos, lo que la llevó a crecer principalmente al lado de su madre. Desde entonces, su vida ha estado marcada por momentos personales complejos que han sido seguidos de cerca por la prensa española.

Lourdes Ornelas ha expresado en ocasiones lo difícil que ha sido acompañar a su hija en sus procesos, señalando que permanece atenta a ella y disponible para ayudarla en cuanto se lo permita. En entrevistas anteriores, explicó que ha estado pendiente “las 24 horas”, viviendo incluso cerca de su casa para brindarle apoyo cuando lo pida, pues ciertas medidas no pueden tomarse sin su consentimiento.

A lo largo de los años, Sheila Devil ha enfrentado diversas batallas relacionadas con sus adicciones, situación que la ha llevado a episodios delicados y al escrutinio público. En meses recientes, medios españoles informaron que fue detenida con sustancias y el caso avanzó a manos de las autoridades. Telecinco reportó que fue trasladada a la Comisaría de la Guardia Civil de Galapagar, donde se inició el proceso correspondiente por presuntos delitos relacionados con estupefacientes.

