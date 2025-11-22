Hija de Camilo Sesto, Sheila Devil, lanza preocupante mensaje tras sufrir adicciones: “Hasta nunca”

La preocupación crece entre los seguidores de Camilo Sesto por el estado físico y mental de su hija, Sheila Devil, quien recientemente compartió en sus redes sociales mensajes y fotografías que han encendido las alarmas. Devil, única heredera del legendario cantante, aparece en sus publicaciones mostrando un estilo de vida cercano a las adicciones y el descontrol.

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto publicó una singular foto en redes que dividió comentarios con respecto a su estado físico actual / Instagram: @camiloblanesoficial

¿Qué contenido comparte Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, en sus redes sociales?

Camilo Blanes, ahora autodenominado Sheila Devil, ha utilizado Instagram como plataforma para mostrar su día a día, revelando momentos de vulnerabilidad y autodestrucción.

Las publicaciones de Blanes también evidencian su consumo habitual de vodka, un alcohol que, como depresor del sistema nervioso central, puede generar graves consecuencias físicas y mentales.

En febrero de 2025, su situación se complicó aún más cuando fue detenido en Madrid por posesión y tráfico de cocaína. La policía encontró 12 gramos de la dro.. en su poder, superando el límite legal permitido.

Hijo de Camilo Sesto reaparece en redes sociales / Instagram: @camiloblanesoficial

¿Qué preocupante mensaje compartió Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, recientemente?

Entre una de las publicaciones más recientes en su cuenta de Instagram, Sheila Devil aparece en lencería femenina junto a un hombre, acompañado de un inquietante mensaje:

Y con eso y Bizum, hasta nunca. Sheila Devil vía redes sociales

El contenido ha generado alarma entre los fans, quienes interpretan estas palabras como un posible indicio de pensamientos que muestren un intento de atentar contra su vida.

Desde hace años, Devil ha compartido confesiones sobre su soledad y su lucha contra problemas de salud mental, dejando ver un deterioro progresivo desde la muerte de su padre en 2019, hecho que interrumpió su incipiente carrera musical.

La comunidad de seguidores y amigos ha solicitado ayuda especializada para el joven, preocupado no solo por su estado emocional sino también por sus hábitos de consumo de alcohol y dro...

¿Quién es Sheila Devil hija de Camilo Sesto?

Sheila Devil, nació como Camilo Blanes o Camilín en 1983 en Madrid, España, como el único hijo del icónico cantante hispano Camilo Sesto (Camilo Blanes Cortés) y de Lourdes Ornelas.

En varias entrevistas, Sheila (entonces Camilo) expresó que veía a su padre como una inspiración absoluta y que deseaba seguir sus pasos en la música. Siguiendo ese legado, durante su juventud comenzó a explorar el mundo musical, preparando proyectos y presentándose en medios.

Luego inició su transición a Sheila y su carrera dio un giro radical tras el fallecimiento de Camilo Sesto en 2019, un hecho que la marcó profundamente. En los años posteriores, la salud física y mental de Sheila comenzó a deteriorarse.

