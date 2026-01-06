Hija de Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fue arrestada por agredir a su esposo, antes de su muerte: ¿Por qué?

La muerte de Victoria Jones, hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, ha generado conmoción en el ámbito del espectáculo. Aunque aún se especula sobre las causas de su fallecimiento a los 34 años, ahora un nuevo hecho llama la atención de las redes sociales: fue arrestada antes de morir.

¿De qué murió Victoria Jones, hija del director, Tommy Lee Jones?

La muerte de Victoria Jones, hija del director Tommy Lee Jones, se registró cerca de las 3:00 de la madrugada del 1 de enero, luego de que una persona que la acompañaba en el Hotel Fairmont llamara al 911 al percatarse de que no reaccionaba. Según reportó la agencia EFE, los primeros en atender la emergencia fueron elementos del Departamento de Bomberos de San Francisco.

Mientras se mantenía la comunicación con los operadores de emergencia, los testigos señalaron que estaban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar en espera de los paramédicos. No obstante, al llegar al hotel, el equipo médico constató que la joven ya había fallecido y así fue declarada en el lugar.

El audio de la llamada, difundido por People, reveló que el incidente fue catalogado como Código 3, una clasificación que suele emplearse en casos vinculados a presuntas sobredosis. Este código se asigna cuando se detectan señales de deficiencia de oxígeno, como alteraciones en el color de la piel, los labios o las uñas.

Hasta ahora, la causa oficial del deceso no ha sido confirmada, aunque las autoridades indicaron que no hay evidencias de violencia ni de la intervención de terceros . De acuerdo con People, los investigadores descartaron un homicidio y manejan como hipótesis preliminar una posible sobredosis, pendiente aún de verificación oficial.

¿Por qué fue arrestada Victoria Jones antes de morir?

Uno de los episodios más graves en la vida reciente de Victoria Jones ocurrió en junio de 2025, cuando fue arrestada tras una discusión con su esposo, Navek Cejas. De acuerdo con información difundida por el Daily Mail, la joven fue acusada de haberlo abofeteado en dos ocasiones durante una confrontación relacionada con el consumo de drog*s y alcohol.

Como resultado de este incidente, la fiscalía presentó cargos por agresión doméstica menor y abuso contra una persona mayor. El proceso judicial seguía abierto al momento de su fallecimiento, y Victoria tenía programada una audiencia para el próximo 20 de enero .

Además del caso de violencia doméstica, Victoria Jones enfrentaba otros procesos judiciales relacionados con el uso y posesión de sustancias prohibidas. En abril de 2025 fue detenida por posesión de coc*#na, y semanas después protagonizó un nuevo altercado en Santa Cruz, California, que derivó en cargos por intoxicación en la vía pública y resistencia a la autoridad.

Según documentos judiciales citados por TMZ, en ese último incidente las autoridades señalaron que Victoria se encontraba bajo los efectos del tolueno, un solvente químico que algunos consumidores inhalan para provocar sensaciones eufóricas. La preaudiencia de este caso estaba fijada para el 27 de enero de 2026.

¿Quién fue Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones?

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley, llevó una vida bastante discreta en comparación con la de su famoso padre. Aunque su carrera actoral fue breve, tuvo algunas participaciones destacadas en cine y televisión durante su juventud.

Su debut en el mundo del cine ocurrió en 2002, cuando tuvo una pequeña aparición en Men in Black II, una de las franquicias más populares protagonizadas por su padre. Al año siguiente, en 2003, dio el salto a la televisión con un cameo en la serie One Tree Hill, lo que le permitió ganar visibilidad en la pantalla chica.

En 2005, participó en la película Los tres entierros de Melquíades Estrada, dirigida por su propio padre y escrita por el guionista mexicano Guillermo Arriaga. En este proyecto también colaboró su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien se encargó de la fotografía en el set.

Con el tiempo, Victoria se distanció del ojo público y no continuó desarrollando su carrera en el entretenimiento. La información sobre su vida personal y profesional es escasa, ya que optó por mantener un perfil bajo lejos de los reflectores.

