Muere trágicamente un exfutbolista y actual entrenador, junto a sus tres hijos, tras naufragar: ¿Quién era?

El mundo del fútbol se despertó con una terrible noticia el pasado 27 de diciembre, ya que se confirmó la trágica muerte de un entrenador de fútbol, quien perdió la vida junto a sus tres hijos, víctimas de un naufragio. La noticia ha dejado consternados a los aficionados a nivel mundial, debido a la magnitud de la tragedia y el perfil del entrenador, que apenas comenzaba a hacer historia en el fútbol. ¿Quién era?

¿Qué entrenador de fútbol murió junto a sus hijos, tras naufragar?

La fatídica noticia de la muerte del entrenador del Valencia C. F. Femenino, Fernando Martín, llegó a través de un comunicado oficial del Real Madrid C. F., quien, a través de sus redes sociales, expresó su más sentido pésame al club y a la familia de Fernando.

“ El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia C. F. Femenino B, y tres de sus hijos, en el trágico naufragio que se ha producido en Indonesia ”, decía el comunicado del club merengue.

Fernando Martín tenía 44 años al momento de su fallecimiento. En cuanto a sus hijos, sus edades oscilaban entre los 9 y 12 años, una tragedia aún más dolorosa por el hecho de que sus vidas fueron tan jóvenes. La familia Martín se encontraba en Indonesia por razones personales, pero nunca imaginaron que su viaje terminaría de forma trágica.

¿Por qué el entrenador de fútbol Fernando Martín, y sus hijos, naufragaron?

La tragedia que terminó con la vida de Fernando Martín y sus hijos ocurrió en el mar de Indonesia, cuando el barco KM Putri Sakinah, en el que viajaba el entrenador y sus hijos, se hundió a causa de un accidente meteorológico imprevisto.

Según Stephanus Risdiyanto, jefe de la Oficina de la Autoridad Portuaria y Capitanía del Puerto de Labuan, las condiciones del mar se volvieron peligrosas en un corto período de tiempo, con un oleaje de hasta dos metros de altura. Esta anomalía meteorológica inesperada provocó que el barco se hundiera, cobrando la vida de Fernando Martín y sus tres hijos.

“ Hubo una anomalía meteorológica impredecible en forma de olas de gran oleaje que duraron un corto periodo y provocaron el hundimiento del barco ”, explicó Risdiyanto, confirmando la gravedad del incidente. A bordo del barco viajaban 11 personas, pero solo la esposa de Fernando y su hija lograron sobrevivir, tras ser rescatadas con vida del mar.

¿Quién era Fernando Martín, exfutbolista que murió tras naufragio?

Fernando Martín nació el 16 de enero de 1981 en Valencia, España. Desde joven, mostró un profundo amor por el fútbol, su vida, aunque corta, fue marcada por una dedicación al fútbol femenino, un ámbito en el que consiguió destacarse por su trabajo y compromiso.

A pesar de que Fernando nunca alcanzó grandes logros a nivel profesional como futbolista, su visión y entendimiento del juego lo llevaron a orientarse hacia la dirección técnica. Decidió formarse como entrenador, estudiando en las diversas escuelas y academias que ofrecían capacitación para dirigir equipos, especialmente en el ámbito femenino, que en esos años aún se encontraba en crecimiento.

En sus primeros años como entrenador, Fernando Martín se dedicó a la formación de equipos juveniles, pero su gran salto llegó cuando fue nombrado entrenador del Valencia C. F. Femenino B, el equipo filial de la conocida institución española.

