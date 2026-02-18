Muere abuelita mexicana que se hizo viral en TikTok por “apaga la vela” cumplió 108 años recientemente

A solo una semana de la muerte de María Elena Aviña, mejor conocida como Ma Nena, abuelita que se hizo viral en TikTok, nuevamente la comunidad digital se viste de luto.

Una abuelita se hizo viral en redes sociales en los últimos meses, luego de que su familia celebrara su cumpleaños número 108 y lo compartiera con sus seguidores. El vídeo, que ya supera las 60 millones de reproducciones, enterneció a internautas, que ahora lloran la muerte de la mujer. ¿De quién se trata?

¿Quién fue la abuelita viral de TikTok que murió recientemente?

Hace unas semanas el vídeo de una abuelita se difundió rápidamente en distintas plataformas digitales. En la grabación, se observa a una familia cantándole “Las mañanitas” a una señora que cumplía 108 años.

La abuelita, cuyo nombre trascendió principalmente por el cariño con el que era llamada en redes, se convirtió en un fenómeno viral.

La noticia de su muerte fue confirmada por su nieta, Lupita Valadez, quien se ha colocado como creadora de contenido de dicha red social. El mensaje de despedida generó miles de reacciones: “ Vuela alto, abuelita. Apaga la vela ”, escribió la joven.

¿Cuál es el vídeo viral de la abuelita “Apaga la vela”?

El clip que la llevó a la fama fue compartido el 29 de noviembre de 2025 por su nieta, Lupita Valadez. En el video se observa a la familia reunida alrededor de un pastel mientras intentan que la festejada apague la vela. Entre risas y confusión, una voz insiste: “¡ Apaga la vela !”, frase que se convirtió en el sello del momento.

La dificultad de la abuelita para poder escuchar claramente la indicación, llenó de ternura a internautas, quienes a través del auténtico y conmovedor momento, decidieron reconocerla como: “Abuelita apaga la vela”.

En cuestión de horas, el video acumuló millones de reproducciones, y actualmente el TikTok original tiene más de 60 millones de reproducciones y casi 7 millones de ‘likes’.

Usuarios de distintas partes del mundo replicaron el audio original, para realizar parodias, homenajes y nuevas versiones del momento. Así, la frase “Apaga la vela” trascendió el video inicial y se convirtió en un audio recurrente en tendencias.

¿De qué murió la famosa “Abuelita apaga la vela”?

Tras confirmarse su muerte a inicios de esta semana, la comunidad digital comenzó a especular sobre las posibles causas de muerte. Lejos de alguna enfermedad, la mayoría coincidió en que se trataba de un fallecimiento por casuas naturales, debido a su edad.

Algunos de los comentarios en el vídeo de TikTok, eran los siguientes:



“Devuélvanos a nuestra abuelita apaga la vela”,

“Primero Ma nena, luego abuelita apaga la vela” y,

“Ella se veía tan tierna, gracias por amarla en sus últimos días”.

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer las causas del fallecimiento . La conversación en redes se basó en honrar su recuerdo, luego del tierno momento que protagonizó.

