Tras estreno de La casa de los famosos, muere exparticipante de reality tras desgarrador diagnóstico

Recientemente el cáncer ha cobrado la vida de varios famosos como el actor James Van Der Beek y el influencer italiano Damiano Alberti, nuevamente otra víctima de esta enfermedad pierde la vida. Esto sucedió tras el estreno de La casa de los famosos 2026.

Se trata de Cass Lacelle, creadora de contenido y exparticipante del realty “Grand Cayman: Secrets in Paradise (2024) que mostraba la vida de un grupo de personas en las Islas Caimán.

¿De qué murió Cass Lacelle?

La noticia de su muerte confirmada por su familia el pasado lunes a través de un emotivo comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida Cass tras su corta pero increíblemente valiente batalla contra el cáncer”, dice el comunicado que anunció la triste noticia.

“Cass deja un legado inconmensurable. Ella es la definición de lo memorable. En tan solo 34 años, dejó un impacto extraordinario en todos los que se cruzaron en su camino. Nos enseñó que la vida es preciosa, que está destinada a ser abrazada con todo el corazón y que nunca debe desperdiciarse”, expresó su familia en este comunicado.

Cass Lacelle fue diagnósticada con cáncer de ovario y el pasado 4 de enero comunicó a sus fans que su cáncer había hecho metástasis en su hígado y en su estómago. En esa misma publicación reveló que llevaba semanas hospitalizada y que no sabía cuando la darían de alta.

¿Quién fue Cass Lacelle, exparticipante de reality que murió de cáncer?

Cass Lacelle nació en Vancouver y en 2016 se mudó a las islas Caimán, fue una creadora de contenido, empresaria y participó en el reality “Grand Cayman: Secrets in Paradise (2024).

En octubre de 2025 anunció que había terminado su tratamiento contra el cáncer y organizó una fiesta para celebrar que estaba libre de la enfermedad.

En enero de 2026, compartió de manera abierta su recaída en la que descubrió que el cáncer había regresado: “Mi cáncer ha vuelto y esta vez es agresivo”.

Cass también compartía reseñas de libros en sus redes sociales y además compartía su vida social en Instagram, donde aparece con varios amigos y compartió el detrás de cámaras de “Grand Cayman: Secrets in Paradise (2024).