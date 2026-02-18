Eugenia Cauduro de luto: reportan la muerte de su madre Silvia Rodríguez; así lo anunciaron en vivo en Hoy

La mañana en la televisión mexicana arrancó con un tono completamente distinto. Entre notas ligeras y segmentos habituales, una noticia sacudió el ambiente del programa Hoy. Fue Martha Figueroa quien, visiblemente conmovida, compartió al aire la pérdida que hoy enluta a Eugenia Cauduro.

¿Cómo anunció el programa Hoy la muerte de Silvia Rodríguez, mamá de Eugenia Cauduro?

El aviso se dio en plena transmisión del matutino de Televisa. Antes de arrancar la sección “¿De qué me hablas?”, Martha Figueroa tomó la palabra para informar la muerte de Silvia Rodríguez, mamá de Eugenia Cauduro.

“Le queremos enviar nuestro pésame y un abrazo muy grande porque anoche falleció su mamá, la señora Silvia Rodríguez, tras una larga lucha contra el cáncer… Abrazamos fuerte a Eugenia y a toda su familia y que descanse en paz doña Silvia Rodríguez”, expresó la periodista al aire.

El propio portal de Las estrellas precisó que la muerte ocurrió la noche del 17 de febrero y reiteró que hasta el momento Eugenia Cauduro no ha compartido información adicional en redes sociales.

En la misma línea, Univision difundió el clip del anuncio hecho por Martha en Hoy, reforzando el pésame del equipo para la actriz.

¿De qué murió Silvia Rodríguez y qué ha dicho Eugenia Cauduro?

Doña Silvia Rodríguez falleció tras una larga batalla contra el cáncer, enfermedad que enfrentó durante varios años. La propia Eugenia Cauduro habló públicamente sobre el diagnóstico en entrevistas pasadas, donde dejó ver no solo la gravedad del padecimiento, sino también la forma tan particular en la que ambas decidieron enfrentarlo.

“Yo no soy una mujer que se tira al drama. Jamás. Cuando me enteré la invité una borrachera. Nos fuimos a poner una jarra con dos botellas de vino. Le dije: ‘Má, solo tienes cáncer. Es tu batalla, fumaste muchísimo y sabíamos que esto podía pasar. Aquí está la factura, pues ahora a pagarla. Échale ganas, aquí estoy contigo’”.

Lejos del tono lastimero que suele rodear este tipo de historias, la actriz siempre mantuvo una postura frontal, incluso cuando describió uno de los aspectos más duros del proceso:

“Es difícil ver a tu mamá, que un día fue bailarina exitosa y brincaba tres metros en los escenarios, cómo los años y la enfermedad la consumen”. Eugenia Cauduro

Hasta el momento, Eugenia Cauduro no ha emitido declaraciones públicas sobre el fallecimiento de su madre. Tampoco se han revelado detalles sobre los servicios funerarios o actos de despedida, lo que ha generado expectativa entre sus seguidores.

¿Qué enfermedad tenía la mamá de Eugenia Cauduro?

Silvia Rodríguez fue diagnosticada con cáncer de pulmón y bronquios, un tipo de cáncer descrito como agresivo.

Durante años, Eugenia Cauduro compartió algunos detalles del tratamiento, revelando que su madre se sometió a múltiples quimioterapias con el objetivo de mantener la enfermedad bajo control.

Pese a los pronósticos médicos iniciales, Silvia Rodríguez logró resistir mucho más tiempo del esperado.

¿Quién fue Silvia Rodríguez, mamá de Eugenia Cauduro?

Más allá de ser conocida como la madre de una actriz, Silvia Rodríguez tuvo una vida marcada por el arte.

Fue bailarina, disciplina que influyó directamente en la formación artística de Eugenia Cauduro, quien desde niña estudió ballet clásico y jazz. La conexión con el medio artístico también formaba parte de su historia familiar.

Silvia Rodríguez era hija de Dagoberto Rodríguez, actor mexicano, lo que convierte a Eugenia Cauduro en heredera de una tradición ligada a los escenarios.

Diversos testimonios la describen como una figura clave en la vida de sus hijas, Eugenia y Adriana Cauduro. Una presencia constante, formadora y profundamente influyente.